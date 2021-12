Thygesen om akut Dyrby-ferie: - Hvad skal jeg sige?

Michael Dyrby er blevet sendt hjem fra sit arbejde som administrerende chefredaktør på B.T. Det kunne Ekstra Bladet onsdag middag afsløre.

Det sker, efter at den tidligere TV 2-chef har været i vælten, siden dokumentaren på Discovery+ 'MeToo: Sexisme bag skærmen' havde premiere tidligere på ugen.

Dyrbys navn bliver ikke nævnt i dokumentaren, hvor 11 kvinder står frem og fortæller om en herskende sexistisk kultur på tv-stationen - blandt andet mens han var nyhedschef fra 2002 til 2015. Men mandag smed Anna Thygesen noget af en bombe, da hun over for Ekstra Bladet afslørede, at det netop var Dyrby, der havde opført sig upassende over for hende.

'Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig,' var beskeden ifølge Anna Thygesen fra Michael Dyrby, da de for knap 20 år siden sad ved siden af hinanden i en bus på vej hjem fra julefrokost.

Dagens hjemsendelse af Michael Dyrby kommer som en ny bombe. Især eftersom Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver på Berlingske Media, tirsdag udtrykte fuld tillid til Dyrbys ledelsesstil.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Michael Dyrby af Anders Krab-Johansen blevet bedt om at holde ferie. Det sker med henvisning til, at Dyrby er 'ked af det' og derfor skal passe på sig selv.

Må de selv ligge og rode med

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anna Thygesen for at få en kommentar til den seneste udvikling.

- Michael Dyrby er blevet sendt hjem fra arbejde, fordi han er 'ked af det'. Hvad siger du til det?

- Ked af det? Hvad forventer du, at jeg skal sige til det? siger hun fortørnet.

- Jeg har da ingen holdning til, om Michael Dyrby er ked af det eller ej. Det må de selv ligge og rode med ovre på Berlingske, siger Anna Thygesen og forsætter:

- Det eneste, jeg har en holdning til, er, at han siger, at jeg lyver, siger hun med henvisning til Michael Dyrbys skriftlige svar til Ekstra Bladet på Anna Thygesens oplysninger fra den omtalte bustur.

'Jeg er overbevist om, at jeg ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thygesen - det ville naturligvis være helt uacceptabelt,' skrev Michael Dyrby mandag kort på en sms til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har gentagne gange de seneste dage forsøgt at få et mundtligt interview med Dyrby, men han har ikke ønsket at stille op.

