Thygesen smider bombe: - Det var Dyrby

I dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' navngiver Anna Thygesen ikke personen, der opførte sig sexistisk og upassende over for hende. Nu afslører hun navnet til Ekstra Bladet

Anna Thygesen, der tidligere var ansat på TV 2, smider nu noget af en bombe.

Over for Ekstra Bladet afslører hun, hvilken TV 2-chef der opførte sig så upassende og direkte sexistisk over for hende, at hun har valgt at stå frem i 'MeToo: Sexisme bag skærmen' - og nu også afsløre mandens identitet.

'Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig,' var beskeden ifølge Anna Thygesen fra chefen - Michael Dyrby, tidligere nyhedsdirektør på TV 2 og nuværende ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Både i dokumentaren og til Ekstra Bladet fortæller Anna Thygesen om den konkrete episode, hvor Dyrby ifølge hende gik over grænsen.

Anna Thygesen har nu valgt at sætte navn på den chef, som hun mener gik langt over grænsen. Foto: Jan Sommer

Det skete angiveligt på vej hjem fra en julefrokost på TV 2 i 2007. Fest-følget skulle køres i bus fra Nordhavnen, hvor julefrokosten blev holdt, til Rådhuspladsen. Den eneste plads i bussen var ved siden af Dyrby.

- Jeg kender ham ikke. Jeg ved, hvem han er, og jeg går ud fra, at han ved, hvem jeg er, siger Anna Thygesen, der ikke ser Dyrby som fuld og heller ikke selv er beruset.

Mærkeligt spørgsmål

Efter lidt tid begynder Michael Dyrby ifølge Thygesen at spørge til hendes fremtidsplaner på tv-stationen.

- Han spørger, hvad jeg har af ambitioner. Det synes jeg er mærkeligt at spørge om på en julefrokost-decembernat, siger Anna Thygesen, der forsøger at undgå at svare på spørgsmålet.

- Jeg har været gennem den her PFA-skandale (en af danmarkshistoriens største finansskandaler, red.) og er selvfølgelig noget stækket og er helt vildt glad, da jeg får det her job på TV 2. Det er på mange måder en rigtig fed arbejdsplads. Så jeg tænker lidt: 'Nåh, er det en MUS-samtale her om natten'.

Anna Thygesen peger nu på Michael Dyrby. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Kneppe'-kommentaren, som Dyrby ifølge Thygesen fyrede af i bussen, udstiller kulturen på TV 2, mener Anna Thygesen.

- Hold da kæft. Der fik jeg den in my face. At sådan var kulturen, siger Thygesen, der var 42 år, da episoden fandt sted. Alligevel sagde hun ikke fra, for det var kulturen ikke til. Men nu er tiden moden.

- Inderst inde har jeg været bange for konsekvenserne ved at sige det navn, siger Anna Thygesen, der ikke gider at være bange mere.

- Jeg må bare erkende, at jeg har været for - og er til dels stadig - at man ikke behøver at nævne navne. Fordi det handler om kulturen. Det handler om kulturen på TV 2. Derfor behøver man ikke at fortælle, hvem det er. Men så ser jeg denne her udmelding, at der sidder den her mand, der siger til mig i en bus, at jeg aldrig kan blive til noget på TV 2, fordi han ikke vil kneppe mig, at han er da ikke en del af kulturen. Han har ikke opdaget noget. Det bliver jeg simpelthen så provokeret over, siger hun og fortsætter:

Passer ikke

- Det provokerer mig, at han ikke tager ansvar for noget af det, han selv har gjort. Jeg ved ikke, om han behøver at sige, hvad han har gjort. Men jeg hører ingenting. Han har ikke set det (den sexistiske kultur, red), og han har ikke gjort noget for at finde ud af, om det var der. Og det er jo at sige: 'Ja, jeg tager ansvaret, fordi jeg var chef, men jeg var ikke selv en del af den kultur'. Og det passer ikke. Det blev jeg simpelthen provokeret af. Jeg synes simpelthen, at det er frækt, siger Anna Thygesen om sin begrundelse for at nævne navnet på den tidligere TV 2-boss.

I 'MeToo: Sexisme bag skærmen' står 11 kvinder frem og fortæller om mere eller mindre alvorlige sexisme-sager. Bortset fra Jes Dorph-Petersen, der selv har kommenteret de ting, som to kvinder har anklaget ham for, står ingen chefer frem i dokumentaren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra discovery+ for at få dem til at uddybe, hvorfor det kun er Jes Dorph-Petersen, der bliver nævnt ved navn i dokumentaren. Det har endnu ikke været muligt.