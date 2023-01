Tidligere 'De unge mødre'-deltager død

Den tidligere 'De unge mødre'-deltager Ditlev Traasdahl Madsen er død.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer og Se og Hør. Begge medier har fået dødsfaldet bekræftet af Ditlev Traasdahl Madsens familie.

Ditlev Traasdahl Madsen blev 51 år gammel og gik bort 22. december. Han medvirkede sammen med sin daværende kæreste Nanna Ragnhild i 'De unge mødre'. De to har datteren Malucca.

I 'De unge mødre' fortalte Ditlev og Nanna Ragnhild åbent om hans tidligere misbrug af steroider. Et misbrug der havde sat sine spor. Ditlev Traasdahl Madsen havde nemlig blandt andet svært ved at gå.

Ditlev fik i 2010 overrakt Kulturministeriets idrætspris af daværende kulturminister Per Stig Møller. Foto: Ritzau Scanpix, Anthon Unger

Derudover led Ditlev af sygdommen Cadasil, der er en arvelig sygdom i blodkarrene, som giver større risiko for blodpropper.

I 2013 fortalte han i et interview med ugebladet Ude og Hjemme, at datteren Malucca var hele hans liv.

- Hun er mit liv. Så enkelt er det. Jeg fik at vide af lægerne, at jeg ikke havde levende sædceller for 20 år siden, og jeg har derfor aldrig troet, at jeg skulle blive far. Derfor er jeg taknemmelig for, at det lykkedes Nanna at blive gravid med mit barn. Jeg nyder hvert et sekund, jeg har med Malucca, og jeg giver hende al min opmærksomhed, fortæller Ditlev.

Det er ikke kun på tv, at Ditlev Traasdahl Madsen gjorde sig bemærket. I 2010 blev han tildelt Kulturministeriets Idrætspris. Det var Anti Doping Danmark, der havde indstillet ham til prisen. Daværende kultur- og kirkeminister Per Stig Møller stod for overrækkelsen af prisen.

