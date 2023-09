Tidligere DR-praktikant raser: Skulle arbejde gratis på fuld tid

I september 2022 blev 47 DR-ansatte fyret, og kort tid efter fik DR travlt med at finde ulønnede praktikanter. På et tidspunkt var 13 ud 20 ledige job i DR ulønnede praktikantstillinger.

En af praktikanterne var Isaac Macaulay, og han blev sat til at arbejde i fuld tid som tilrettelægger på 'P1 Debat' og programmet 'Klog på Sprog' med Adrian Hughes som vært.

Hans kontrakt lød ellers på 13 timer. Og DR's egne retningslinjer tillader ikke praktikanter at indgå som en del af den journalistiske normering.

- Det var totalt normalt i DR. Det er det, man gør, når drømmen er at få et arbejde. Og det er fuldstændig accepteret, fortæller Isaac Macaulay til fagbladet DM Akademikerbladet.

- Selvom jeg arbejdede til klokken 16 og nogle gange klokken 18 uden at få løn, var der aldrig nogen, der sagde til mig, at nu skulle jeg også gå hjem. Og det er vel nok, fordi andre - også dem, der sidder løst på stolen - er afhængige af en.

- DR kan behandle folk som fæ, fordi man til gengæld får den prestige, der er forbundet med at være tilknyttet DR. Og fordi DR samtidig tilbyder et håb om, at man til sidst kan få et rigtigt job, siger Isaac Macaulay, tidligere praktikant. Foto: Jacob Nielsen/DM Akademikerbladet.

Fagforeningen DM (Danske Magistre. red.) går nu ind i sagen.

- Jeg undrer mig over, at en sag som denne kan opstå i DR. Jeg har derfor indkaldt ledelsen i DR’s HR-afdeling til et formelt forhandlingsmøde med henblik på at få sagen belyst og behandlet i det fagretlige system, siger DM's advokat, Jan Gloggengieser Gam.

DR's P1-redaktør, der er ansvarlig for programmet, ønsker ikke at udtale sig til mediet. Adrian Hughes, vært på Klog på Sprog, henviser til redaktionschefen, der er på ferie.

