Tidligere elev: Ville 'brænde det til ned grunden'

Meldingen skal selvfølgelig ikke tages bogstaveligt, men tidligere elev på Herlufsholm Kostskole Bjørn Poulsen så gerne - bedømt ud fra egne følelser - at den forsvandt. Han husker krystalklart den verbale mobning og isolation, han blev udsat for - og lærernes lussinger

I kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' er flere tidligere elever stået frem med voldelige og krænkende episoder, der fandt sted på skolen.

Forfatter og kunstner Bjørn Poulsen var elev på Herlufsholms Kostskole tilbage i 70'erne.

Over for Ekstra Bladet fortæller han, at der allerede dengang var grov mobning og voldsepisoder fra ældre elever og lærere.

- Der gik ikke lang tid, før jeg blev udsat for meget grov mobning. Jeg fik ikke nogen venner. Der var kun en, jeg snakkede med. Men det blev holdt hemmeligt på skolen. Jeg var isoleret socialt, og det at blive set sammen med mig var jo nærmest farligt, siger Bjørn Poulsen og tilføjer:

- Mobningen var verbal. Jeg var rimelig stærk, og derfor blev jeg ikke udsat for fysiske overgreb, men jeg blev udsat for social mobning og isolation.

Ikke rystende

Bjørn Poulsen fortæller, at skolens udvikling gennem årerne ikke kommer bag på ham.

- Der var en klar sammenhæng mellem lærerne og præfekt-ordningen, elevernes mobning og den afstraffelse, der var fra lærernes side, siger Bjørn Poulsen.

I sin tid på kostskolen var Bjørn Poulsen udisciplineret og kom fagligt bagefter, og derfor fik han lussinger af lærerne.

Indgroet i systemet

For kort siden kom det frem, at rektor Mikkel Kjellberg er blevet fyret.

Bjørn Poulsen er ikke rystet over rektor Mikkel Kjellbergs fyring, men han mener, at der skal graves meget dybere for at komme til bunds i problemet.

- Alt det, der er blevet sagt, har været bullshit, påstår Bjørn Poulsen.

Han mener - og det står for hans egen regning - at skolen er direkte medskyldig i ubehagelighederne:

- Den vold, der har været på skolen, er jo elevopdragent. Det er grundlæggende, at skolen uddelegerer den grove vold til eleverne. Det foregår ikke skjult. Det er tydeligt og åbenlyst, og det er en del af systemet, vurderer Bjørn Poulsen.

Der skal graves dybt

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at ringe til den fyrede rektor Mikkel Kjellberg samt Martin Arvedlund, vicerektor, som skal varetage den daglige ledelse indtil videre, ligesom der er sendt sms og mail.

Vi ville gerne ville foreholde dem Bjørn Poulsens påstande og holdninger vedrørende Herlufsholm Kostskole, men de har ikke besvaret henvendelserne.

Bjørn Poulsen mener ikke, at det er tilstrækkeligt, at rektor Mikkel Kjellberg er blevet fyret:

- Nej. Der skal graves rigtig dybt. Det er klart, at det er en kultur der er dybt indlejret i skolen i flere generationer. Mange af de ansatte bofaste lærere har selv gået der som elever. Det er fuldstændig indgroet i systemet. Der skal en storvask i gang. Skulle jeg tale ud fra mine følelser, ville jeg brænde det ned til grunden, siger den tidligere elev Bjørn Poulsen sarkastisk.

I romanen 'Opkald fra mælkevejen' beskriver Bjørn Poulsen sin tid på Herlufsholm Kostskole.