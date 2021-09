Tidligere MGP-stjerne: Med ved et tilfælde

Da Jimilian kontakede 'Vild med dans' havde han slet ikke regnet med, at han selv ville ende på dansegulvet

Det var faktisk ved noget af et tilfælde, at den 26-årige sanger Jimilian endte som deltager i 'Vild med dans'.

Herhjemme har Jimilian mange fans blandt børn og unge. Og da sangeren sidste år udgav nummeret 'Dejlig', lavede han samtidig en tiktok-dans, som passede til. Videoen blev enormt populær blandt fans, der hurtigt lærte dansen.

Til Ekstra Bladet fortæller den 26-årige sanger, at han derfor greb muligheden, og skrev til 'Vild med dans' for at høre, om de ikke skulle komme og optræde med sangen.

- Så sagde de nej, men at jeg i stedet skulle komme og være med næste år som danser, griner sangeren.

Og det tilbud var Jimilian ikke længe om at takke ja til.

- Oh my god, mener de det? Vil de have mig med? Selvfølgelig vil jeg det, fortæller han med et kæmpe smil på læberne.

Vil gøre forældrene stolte

Men det er med en vis ærefrygt, at Jimilian næste fredag indtager dansegulvet.

- Min mor elsker at se 'Vild med dans', og jeg er så glad for og håber, at jeg kan gøre hende stolt.

Dansk-albanske Jimilian, som endelig har fået opholdstilladelse i Danmark, kan nemlig takke sin mor og far for sin succes.

- Min familie og jeg kom til Danmark som flygtninge, fordi vi håbede på en bedre fremtid. Så at jeg kan stå her i dag og sige tak til mine forældre og gøre dem stolte, det er jeg rigtig glad for, fortæller han til Ekstra Bladet.

'Vild med dans' 2021 får premiere på TV 2 PLAY og TV 2 fredag 10. september 2021

