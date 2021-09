Tidligere Superliga-spiller i tv-hit: Det var ikke hårdt nok

De fleste vil nok betegne 'Robinson Ekspeditionen' som et af de hårdeste tv-formater.

Men ikke den tidligere Superliga-spiller Martin Svensson, som fra 6. september kan opleves i TV3-programmet som en blandt de 22 deltagere, der håber at kunne forlade øen med en halv million kroner.

- Når jeg går ind til ting i mit liv, går jeg ind i det med alt, hvad jeg har. Så jeg tog derned for at vinde, det var det, jeg ville. Og jeg blev overrasket over, at det var så let, som det var, fortæller han til Ekstra Bladet på pressemødet forud for premieren på det populære program.

Faktisk manglede den 31-årige Svensson udfordringer, synes han.

- Jeg sagde det også til dem dernede, og det kan godt være, at folk bliver provokerede over det. Den første uge var hård, og det er ekstremt, når man ikke får noget at spise og bliver placeret med mennesker, man ikke kender og alt det der. Men jeg havde ikke børn derhjemme, jeg skulle tænke på, så for mig var det let, siger han og fortsætter:

- Jeg syntes ikke, det var hårdt. Det måtte gerne have været mere ekstremt, både fysisk og mentalt. Jeg var overhovedet ikke presset dernede, og det siger jeg ikke engang for at være sej.

Martin Svensson til pressemøde på 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Kenneth Meyer

Ville starte forfra

Martin Svensson, der tidligere har spillet for både Randers FC, Silkeborg IF og Viborg FF, fortæller, at han efter at have lagt fodboldkarrieren på hylden manglede udfordringer og oplevede et tomrum.

- Jeg knoklede og arbejdede rigtig meget i den virksomhed, jeg var i, for at bevise over for mig selv og mine omgivelser, at jeg ikke bare var en afdanket fodboldspiller, men også meget andet, siger han og fortsætter:

- Og så den anden side af medaljen var, at jeg gik rigtig meget i byen. Jeg kan godt lide at feste, jeg kan godt lide farver, og jeg kan godt lide damer. Man kan hurtigt blive grebet af det liv der, og det er nok lidt skruen uden ende.

Men festerne, de mange drinks og de kvindelige bekendtskaber er ikke det, Svensson inderst inde gerne vil med sit liv, fortæller han.

- Jeg vil gerne stifte en familie og alle de der ting, men når man er i det, er det svært at sige nej. Så 'Robinson' var også en naturlig vej for mig i forhold til lige at komme lidt væk og starte fra scratch.

Deltagerne Martin Svensson og Katrine Ørskov Hedeman. Foto: Kenneth Meyer

Vil skide på fame

Og selvom der med at deltagelsen i et reality-program som oftest følger lidt spotlight, var det ikke derfor, han hoppede ud i det.

- Jeg vil skide på Instagram og fame. Jeg har været der, og det er uden at skulle lyde smart, for jeg var ingen superstjerne, men jeg har været profileret og har prøvet at gå på handelsskolen, samtidig med at jeg spillede i Superligaen, og tro det eller lad være, men det er der rigtig mange piger, der godt kan lide, siger Svensson og tilføjer:

- Jeg har været der. Så det var sgu ikke derfor. Og det er faktisk noget af det, jeg går og tumler lidt med lige nu, at jeg ved, at der kommer spotlight på det og interesse omkring det.

Hvordan det går Svensson og de andre deltagere i 'Robinson Ekspeditionen', kan du følge mandag klokken 20 på TV3 og på Viaplay.

