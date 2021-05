Tiger King: Familie hyrer stjerneadvokat

Carole Baskins eksmand, Don Lewis, forsvandt på mystisk vis tilbage i 1997. Hans forsvinden fik pludselig opmærksomhed som følge af den virale netflix serie 'Tiger King' sidste år.

Nu hyrer familien, ifølge TMZ, stjerneadvokaten Alex Spiro til at efterforske sagen. Alex Spiro har en imponerende liste over tidligere klienter, såsom jay-Z og Mick Jagger.

Mediet fortæller, at advokaten er i gang med at indsamle beviser og allerede har interviewet et hovedvidne, der bærer på vigtige informationer i sagen.

Holder fast i sin uskyld

Efter serien udkom sidste år florerede flere rygter på nettet om, at Carole Baskin selv stod på bag sin eksmands forsvinden. Baskin holder dog fast i sin uskyld.

- Jeg tilbød 100.000 dollars som belønning for information, der ville lede til at finde Don tilbage i 1997. Det holder jeg fast i dag, da jeg ved, at en enhver form for bevis, vil bevise min uskyld, og endelig give mig en afslutning på det her triste kapitel i mit liv, fortæller hun til Fox News lørdag.

Sæson to på vej?

Netflix-serien skildrede den langvarige konflikt mellem Carole Baskin og Joe Exoctic, som på nuværende tidspunkt afsoner en fængselsdom, som han blev idømt for at hyre en lejemorder til at gøre det af med rivalen Carole Baskin.

Netflix har endnu ikke offentliggjort, hvorvidt der bliver en ny sæson af den populære serie. Men ifølge BBC har streamingtjenesten sikret sig rettighederne til en sæson to.