Tigerkongen: - Vi skal IKKE skilles

Joe Exotic siger nu - kun kort tid efter det kom frem at han skulle skilles - at en skilsmisse alligevel ikke er på tale

Det uendelige drama omkring personerne i hitserien 'Tiger King' ser ikke ud til at have en ende.

De seneste dage har flere medier, her i blandt Ekstra Bladet, skrevet at Joe Exotic skulle skilles fra ægtemanden Dillon Passage, på baggrund af en udtalelse fra Joe Exotics advokat og et opslag på Instagram fra Dillon Passage selv.

Nu har Joe Exotic gennem sin advokat, udtalt til TMZ, at det ikke er tilfældet.

Ægteparret skulle have haft en alvorlig snak over telefonen, og være kommet frem til, at skilsmisse ikke var løsningen alligevel.

- Vi har ikke travlt, og vi skal ikke have en skilsmisse. Det her har været hårdt for os begge, og han (Dillon Passage, red.) har tænkt sig at gøre, hvad han tror han skal. Jeg fortrækker at forblive gift lige nu, så tingene ikke bliver for komplicerede, skriver Joe Exotic i en mail gennem advokaten Francisco Hernandez.

Der er dog ingen nye ord fra Dillon Passage, og om han også er enig i, at deres skilsmisse nu er sat på pause.

Joe Exotic og Dillon Passage blev gift, kun ni måneder inden Joe Exotic blev sendt i fængsel, hvor han nu afsoner en dom på 22 år for dyremishandling og forsøg på at hyre en lejemorder.