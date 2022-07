Tiggede og bad: Var for gammel

Der er nok ikke mange jobs, som en 14-årig er for gammel til.

Men det skulle da lige være rollen som Max Mayfield i Netflix-hittet 'Stranger Things'. Det var i hvert fald det, som Sadie Sink, skuespilleren bag rollen, fik at vide, da hun gik til casting på rollen.

Det fortæller Sink, der i dag er 20 år, i et nyt interview med Fashion Magazine.

- Jeg tiggede og bad dem om at give mig mere materiale, så jeg kunne vise dem noget nyt, udtaler Sink i interviewet og tilføjer, at hun syntes, rollen føltes rigtig for hende, selvom de ansvarlige for castingen ifølge Sink mente, at hun - trods hendes 14 år - var for gammel til at spille Max.

Sadie Sink spiller karakteren Max i 'Stranger Things' Foto: Netflix

Men noget tyder dog på, at de ansvarlige for castingen også endte med at synes, at rollen var rigtig for Sadie Sink, der endte med at blive kaldt ind til en audition med skuespillerne Gaten Matarozzo, der spiller Dustin Henderson, og Caleb McLaghlin, der har rollen som Lucas Sinclair, for at se deres kemi sammen.

Efter den audition fik Sink rollen som Max. Men om Max også er en karakter i sæson fem af hit-serien, står indtil videre hen i det uvisse.

For da sæson fire sluttede, var Max i koma - og svævede i den grad mellem liv og død.

