Til angreb på modstander: Fortryder intet

Kemal fra 'Robinson Ekspeditionen' er ikke bange for at kalde en spade for en spade, og det får deltagerne i programmet at mærke

Man siger, at man skal høre sandheden fra børn og fulde mennesker - og Kemal, hvis man spørger ham selv.

'Robinson Ekspeditionen' har kun været i gang en uge, og allerede nu er der bad blood mellem de to hold. I kølvandet på en intens kappestrid i mellem nord og syd, kommer Kemal efter sejren til at udtale sig uheldigt om en anden deltager fra det modsatte hold.

- De havde en tung på holdet, der skulle over på den anden side først, siger Kemal om modstanderen Nynne, der var den sidste deltager, der skulle passere balancebummen.

- Kageform er jo også en form, selvom man har lidt på sidelinjen, svarer Nynne på Kemals kække bemærkning.

Fortryder ingenting

Da Ekstra Bladet fanger Kemal over telefonen, fortryder han i dag ikke sin bemærkning.

Annonce:

- Jeg kunne måske godt havde formuleret mig anderledes, men jeg er kendt for at sige det, jeg tænker. Det kommer ærligt ud af min mund, og fordi jeg siger, hun er en tung pige, betyder det nødvendigvis ikke, at hun er tyk eller rund. Jeg er også selv en stor mand, siger Kemal.

- Jeg synes ikke, at det lød hårdt. Folk, der kender mig ved, at jeg er bundærlig. Jeg pakker det ikke ind for at skåne nogen. Jeg fortryder ikke noget.

Kan du forstå, at folk kan blive kede af den måde, du siger tingene på, og at det for nogle kan virke stødende?

- Helt sikkert, jeg kan godt se, at hun bliver nedtrykt, fordi jeg siger, hun er en tung pige. Men det er det, der falder mig ind. Jeg kan godt forstå, det ikke er fedt at høre på, men jeg synes ikke, at man skal vægte ordene for noget alvorligt eller forkert, så forkert er det heller ikke.

Nynne og Kemal havde ikke det bedste forhold i starten af ekspeditionen. Foto: Viaplay

Han var en idiot

Nynne fortæller til Ekstra Bladet, at hun nede i Malaysia ikke synes, at det var en fed situation at blive kaldt 'en tung pige' af en mand, hun kun har kendt et par dage.

Annonce:

- Jeg tager det lidt til mig, jeg bliver lidt mut og irriteret, men så går der fem sekunder, hvor jeg tænker, hvis man har et behov for at tale om andre mennesker, har man nok selv noget med i bagagen, der ikke er særlig godt. Jeg tænker, smil og vink, siger Nynne.

Hun tilføjer dog, at hende og Kemal den dag i dag har et super godt forhold.

- Jeg synes, han er en kæmpe idiot i de afsnit, men da jeg lærer ham at kende, bliver jeg overrasket over, at han er virkelig omsorgsfuld og kærlig.

Ikke første gang

Det er ikke første gang i denne ekspedition, at Kemal får udtalt sig om de andre deltagere på øen. Allerede i første afsnit var han ude med riven efter Louise og kaldte hende en svag person.

- Jeg fortryder ikke, at jeg kaldte Louise svar. Det var mit førstehåndsindtryk af hende, hvorfor skal jeg pakke tingene ind? Det er den rigtige Kemal folk får lov til at møde, siger Kemal.

I år er det 25 år siden, at 'Robinson Ekspeditionen' rullede over skærmen for første gang. Gennem årene har der været 'mordere', nøgenløb, herskere og 'slaver' med i programmet. Læs mere om det her.