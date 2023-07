Tilbage efter længere pause

Mark Stokholm er tilbage.

Efter en længere pause er tv-værten i dag vendt retur til DRs 'Aftenshowet'.

På sin profil på Instagram fortæller den 50-årige journalist selv, at det er en operation, der i ugevis har holdt ham fra skærmen.

'Tilbage på 'Aftenshowet' efter seks uger på langs med opereret skulder. Og sikke en velkomst. Verdens sødeste kolleger', skriver Mark Stokholm, der i dag er blevet mødt af flag og post-it på sit skrivebord.

'Velkommen tilbage verdens bedste Mark', har hans kollegaer skrevet på de skrigegule klister-lapper.

En pause på seks uger er nu slut for Mark Stokholm. Foto: DR/ Martin Juul

For seks uger siden skrev tv-værten på det sociale medie, at det er et styrt på ski, der har sendt ham og hans skulder en tur under kniven og efterfølgende på rekreation på langs.

Dykker man længere ned i Mars Stokholms Instagram-profil, kan man se, at det der med skiløb tidligere har sendt ham - og andre - til tælling.

Annonce:

I februar skrev han, at han havde haft lidt af et uheld på de glatte brædder.

'Skøn skiferie i Kvitfjell. Landede i et træ, men det mest farligt for de andre, der var tæt på at dø af grin', skrev han.

Rette op

På 'Aftenshowet' er Mark Stokholm blandt andre kollega med Kristian Ring-Hansen Holt. Han glæder sig til at få Stokholm tilbage på redaktionen og på skærmen.

'Så kan du endeligt rette lidt op på det hele.. velkommen', skriver han.

Også eks-kollega på programmet Ulla Essendrop har kommenteret, at han er tilbage.

'Verdens sødeste kolleger. Velkommen tilbage! Godt du er på højkant igen', skriver hun på Instagram.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mark Stokholm.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Netop Ulla Essendrop har en fortid, der nok vil overraske mange.

Se de eksklusive billeder: DR-værtens frække fortid