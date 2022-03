Tilbage efter shitstorm

I længere tid har 'Harry Potter'-forfatter J.K. Rowling været en øm tå for Warner Bros., der ejer rettighederne til filmene i den voldsomt populære serie.

Siden hun sidste år kom i vælten over, hvad flere anså som transfobiske udtalelser på Twitter, har film-giganten lagt afstand til hende. For eksempel vakte det opsigt, at de ikke havde valgt at interviewe hende til det stort anlagte reunion-show, der udkom i anledning af den første 'Harry Potter'-films 20 års jubilæum.

Men nu ser det ud til at være glemt.

I hvert fald var J.K. Rowling tirsdag at finde blandt gæsterne på den røde løber, da 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' havde verdenspremiere i London.

Blandt gæsterne til premieren var også danske Mads Mikkelsen, der spiller rollen som den onde troldmand Grindelwald i den nye film. En rolle han overtog, da man valgte at droppe Johnny Depp efter anklager mod ham, om at han havde været voldelig mod sin kone. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Massiv kritik

Modstanden mod den 56-årige forfatter begyndte, da hun for omkring to år siden gjorde grin med en artikel, hvor man gjorde brug af udtrykket 'folk, der har menstruation' i stedet for at skrive kvinder. En udtalelse, der blev anvendt for at inkludere flere kønsopfattelser.

Det fik flere af de store stjerner fra 'Harry Potter'-universet til at kritisere Rowling og tage af stand fra hendes udtalelser.

'Transkønnede kvinder er kvinder. Enhver udtalelse, der siger det modsatte, fjerner identitet og værdighed hos transkønnede. Det går imod alle råd fra professionelle organisationer, der har mere ekspertise på området end J.K. Rowling og jeg har,' lød det blandt andet fra Daniel Radcliffe, der spiller Harry Potter i de otte film.

J.K. Rowling har siden nægtet at have noget imod transkønnede personer.