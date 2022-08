Tilbage i 'Luksusfælden': Det fortryder hun

Mette Reissmann er tilbage i TV3-succesen 'Luksusfælden' - dog uden et bestemt råd, som hun fortryder

Mette Reissmann har givet adskillige råd og hjulpet et utal af danskere med at finde vej ud af gældshelvedet i løbet af de år, hun stod i spidsen for TV 3-programmet 'Luksusfælden'.

Et råd har Mette Reissmann dog ikke tænkt sig at give igen, når hun efter 12 år gør comeback i 'Luksusfælden'.

- På et tidspunkt meldte jeg en enlig mor ud af hendes fagforening. Hun havde ikke råd til at betale sin søns fritidshjemtilbud, fortæller Reissmann til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Planen var, at hun skulle meldes ud i seks måneder og så ind igen. Det er et råd, jeg fortryder.

Selv kender 'Luksusfælden'-eksperten alt til det der med, at økonomien kan drille. Der var nemlig engang, hvor Reissmann selv havde gæld.

- Jeg havde en stor studiegæld, da jeg var yngre og læste. Jeg tog alle de lån, jeg kunne komme i nærheden af, og jeg levede, som om jeg allerede var blevet direktør. Jeg tog på skiferie og i byen, og jeg kørte taxa og spiste ude med mine venner, indtil jeg blev færdig med at læse, har hun tidligere sagt i et stort interview med Ekstra Bladet.

Mette Reissmann er ikke den eneste kending, der vender retur til programmet. Det gør Carsten Linnemann også. Foto: Lars E. Andreasen / Viaplay Group

Borgmesterdrømme

I 2020 blev hun et kendt ansigt i København, da hun annoncerede sit kandidatur til overborgmesterposten, der blev ledig i kølvandet på anklagerne mod den tidligere overborgmester Frank Jensen om sexchikane og upassende opførsel over for kvinder på Københavns Rådhus og i Socialdemokratiet.

Et kandidatur, som Mette Reissmann dog trak tilbage blot 11 dage senere, da Sophie Hæstorp Andersen (S) bekendtgjorde, at hun også ville gå efter posten, som hun er endt med at sidde på i dag.

Den nye sæson af 'Luksusfælden' ruller over skærmen 30. august.

