Tilbage i 'X Factor': - Det var en lille gave fra himlen

Når TV2 fredag blænder op for årets liveshows i 'X Factor', bliver det med Lise Rønne ved roret.

Mandag kom det frem, at Melvin Kakooza, der skulle have vikarieret for Sofie Linde som vært på det populære underholdningsprogram, har måttet sygemelde sig efter en operation for en godartet hjernetumor.

Melvin skal ikke være vært på 'X Factor': Ramt af hjernetumor

Det har åbnet døren for Lise Rønne, der ikke har betrådt 'X Factor'-scenen i ni år.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun indtil for kort tid siden troede, at 'X Factor' hørte fortiden til.

- Jeg kan ikke sige, at jeg troede, jeg var helt færdig med tv - det ved man jo aldrig. Men jeg har selvfølgelig troet, at jeg var færdig med 'X Factor', siger hun og fortsætter:

- Det var en fantastisk sjov tid, men for mig var det helt klart et kapitel, der var lukket for længst. Men der er også en masse med timing, og det var lige den rigtige dag, de ringede.

Stor ændring i 'X Factor'

Tryghed

Siden hun stoppede som tv-vært, har Lise Rønne kastet sig over bøgernes verden, og i øjeblikket studerer hun litteratur på universitetet.

Men netop nu var hun klar til igen at tone frem på skærmen, fortæller hun.

Sidst, Lise Rønne var vært på 'X Factor', var i 2012. Hun var desuden vært i 2007, 2008 og 2011. Foto: Mogens Flindt

- Det er en tid, hvor man har gået og kigget på de samme fire vægge i virkelig lang tid, så på en måde var det også en lille gave fra himlen, at jeg fik mulighed for sådan en oplevelse.

- Jeg forbinder 'X Factor' med en masse gode mennesker og en masse sjov, men jeg forbinder det også med tryghed. Ellers havde jeg ikke gjort det. Jeg tænkte, at det kan jeg godt gøre, uden at nervøsiteten vil fylde for meget. Og det var det, der blev afgørende, siger hun.

Hun er dog ærgerlig over, at det er triste omstændigheder, der ligger til grund for, at hun nu igen skal stå i front for programmet.

- Det er jo den ambivalente følelse, der ligger i mig og over hele produktionen. Det vil vi jo alle sammen tænke på - også dem der ser med. Men det, det handler om på fredag, er jo de heldige deltagere, der skal træde ind og få en helt vild livsoplevelse. De to ting, tror jeg godt, det kan lade sig gøre at skille ad, siger hun.

Hvordan det går, kan du følge fredag i 'X Factor' på TV2 og TV2 Play.

