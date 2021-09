Tilbage i 'X Factor': Ville ikke lave det igen

Martin Jensen var med i 'X Factor' for første gang sidste år, og det var en hård omgang. Så hård, at han var overbevist om, at han ikke ville gøre det igen. Men det gør han

Den jyske DJ Martin Jensen sætter sig igen i dommerstolen, når en ny sæson af 'X Factor' bliver skudt i gang i efteråret.

Det blev afsløret på et pressemøde, hvor den nye dommer også blev afsløret.

- Hvorfor har du valgt at fortsætte?

- Hvorfor har jeg valgt at fortsætte? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, det er det samme, man siger, når man har fået ét barn, så tænker man 'hold da kæft, har vi allerede en? Men det er jo også sjovt at have to', siger han.

Det første 'barn' tog dog hårdt på DJ'en, og han var lige ved at springe fra på nummer to. Men nu går fødslen snart i gang på en ny sæson.

- Lige efter 'X Factor', da vi stoppede efter finalen, kunne jeg godt mærke, at jeg var 'done'. Men lige så snart, der kommer lidt afstand på det, så kommer man også til at savne tingene.

- Så da TV 2 spurgte mig, om jeg ville være med igen, tænkte jeg 'tjah, hvorfor ikke?'.

- Men du var i tvivl?

- Ekstremt. Nej, jeg var faktisk ikke i tvivl om det, for dengang finalen var der, der var jeg sikker på, jeg ikke lavede det igen, siger han.

Aflyser koncerter

Martin Jensen ombestemte sig dog, og seerne kan glæde sig til at se den jyske DJ igen i år.

- Hvordan passer det med dine egne koncerter?

- Vi har lagt det rundt om, så det kommer til at passe. Sidste år havde vi været ude at spille weekenden forinden en af audition-dagene, og jeg var så hammertræt. Så jeg har faktisk taget alle koncerter, jeg har op til, som var planlagt, og aflyst dem. Fordi du kan ikke holde til det, det er alt for hårdt.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til i forhold til det tv-mæssige, men det ved jeg i år. Men jeg har været så heldig, at jeg kan lægge koncerter imellem, og jeg har en USA-tur midt i oktober, som jeg skal ud og lave, fortæller han.

Nogle koncerterne var da også allerede blevet udskudt tidligere på grund af coronapandemien.

- Et af mine shows i New York er faktisk blevet flyttet tre gange nu. Men nu ser det ud til at ske, medmindre verden har lyst til at smide delta-virus eller andet efter os snart, siger Martin Jensen.

Tilbage i 'X Factor': Ville ikke lave det igen I den kommende sæson, vil det være Kwamie Liv, som overtager Oh Lands plads på dommerpodiet.