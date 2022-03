Tilbage på Netflix

Før Volodimir Zelenskij blev præsident i Ukraine og hyldet globalt for hans lederskab under krigen, var han som bekendt både skuespiller og komiker.

Og den kæmpestore internationale opmærksomhed, præsidenten har fået efter den russiske invasion, har tilsyneladende fået Netflix-brugere til massivt at efterspørge igen at kunne se hans satireshow 'Servant of the People' ('Folkets tjener' red.).

I hvert fald har streamingtjenesten nu besluttet at finde showet, der lå tilgængeligt på amerikansk Netflix fra 2017 til 2021, frem fra gemmerne.

Det oplyser de på Twitter ifølge People.

'I spurgte, og nu er det tilbage. 'Servant of the People' er igen tilgængeligt på amerikansk Netflix', skriver Netflix.

I serien spiller Zelenskij en gymnasielærer, der ganske uventet bliver valgt som præsident for Ukraine, og i 2018 stiftede han partiet, der på engelsk har samme navn som serien.

I 2019 - samme år som seriens afslutning - blev Zelenskij valgt som Ukraines præsident med omtrent 70 procent af stemmerne.

Du kan læse meget mere om præsidentens farverige fortid i artiklen her.