Tilbage på TV 2: Her har du set dem før

For omtrent et år siden faldt Michelle Dalsgaard og Kristian Aagaard pladask for hinanden i datingprogrammet 'Fem fyre flytter ind' på TV 2.

Onsdag aften er de tilbage på kanalen, men i en helt anden kontekst.

Denne gang gælder det nemlig ikke kærligheden, men boligsituationen, når tv-parret i programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' skal have hjælp til at finde drømmeboligen.

- Vi går og leder efter vores fremtidige bolig sammen. En som vi køber sammen, og hvor vi er med fra starten begge to, siger Kristian i programmet.

Parret har i det forløbne år ikke ligget på den lade side. De er nemlig både blevet gift, og så har de ledt med lys og lygte efter et fælles hjem. Men nu har de brug for eksperternes hjælp.

- Vi har ledt efter bolig stort set fra, da vi mødte hinanden. Vi havde faktisk rimelig hurtig kig på noget, som virkelig passede os - rammerne omkring det var perfekte, men det røg for snuden af os, og vi har simpelthen været helt ødelagte siden, siger Kristian i programmet.

Vil have børn

Parret håber at kunne finde et hjem, hvor der både er plads til Michelles hest, Kristians to børn og potentielle kommende fælles børn.

- Jeg vil gerne have to børn, men Kristian er vist ikke helt med på ideen, så vi starter med et, og så må vi se, hvad der sker. Man kan også bare håbe på, jeg får tvillinger jo, siger Michelle i programmet.

Over for Ekstra Bladet har hun også tidligere fortalt, at børn er et stort ønske for hende.

- Jeg er gammeldags og vil gerne lige giftes først. Men vi har solgt min lejlighed og sat Kristians hus til salg, så nu skal vi bare finde noget, vi kan bo i sammen. Der er ingen baby på vej endnu, men vi har det også sådan lidt, at hvis det sker, så sker det, lød det dengang fra Michelle Dalsgaard.

Hvordan det går med parrets boligjagt, kan du følge på TV 2 i 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' klokken 20 og på TV 2 Play.