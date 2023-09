Tilbage på tv: Skifter til konkurrenten

Da Flemming Møldrup blev hyret som en af livsstilseksperterne i DR's 'Kender du typen?', opstod et af dansk fjernsyns største bromances.

Kemien mellem ham og værten Mads Steffensen emmede ud af skærmen, og deres kærlige drillerier fik dem til tider til at sprutte af grin.

Nu genforenes de på tv-skærmen. Det sker i et nyt format, der får navnet 'Mads & Møldrup - venner for altid'.

Programmet får premiere på TV 2 Fri og TV 2 Play den 3. oktober, skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Igennem seks programmer hylder de to det voksne venskab og sætter deres egen relation på prøve med udfordrende og sjove aktiviteter, lyder det.

De to kammesjukkers professionelle parløb blev for en stund sat på pause i 2020, da Mads Steffensen stoppede på DR - og dermed også som vært på 'Kender du typen?', og der skulle gå godt to år, før de to begyndte et nyt samarbejde.

Mads Steffensen og Flemming Møldrup blev sidste år genforenet i æteren på Podimo, hvor den dynamiske duo gik i luften med programserien 'Mads og Møldrup - mellem venner'.

I et interview med avisen Jyllands-Posten satte Flemming Møldrup og Mads Steffensen ord på deres venskab i forbindelse med lanceringen af podcasten.

- Folk har jo set vores venskab opstå og blomstre for åben skærm. De har set, hvordan Mads har skubbet til mig, og så har jeg svaret tilbage med kærlighed, og så har Mads svaret tilbage med endnu mere kærlighed. Det tror jeg godt, folk har kunnet lide, sagde Flemming Møldrup til mediet.

- Vi lærer hele tiden – også nye ting om hinanden. Flemming og jeg er jo forholdsvis nye venner, sagde Mads Steffensen ligeledes til Jyllands-Posten.

Nu er det så ikke kun lytterne og læserne, men også tv-seerne, der kan få glæde af Mads Steffensens og Flemming Møldrups lune venskab, når de skal lære hinanden endnu bedre at kende gennem deres ny program.

