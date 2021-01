Tillidsmand efter TV2-oprør: Bakker ikke ledelsen op

'Til ledelsen på TV2.

Vi er dybt bekymrede over at lukke dokumentarprojektet. Vi oplever det som et angreb på det allerhelligeste, vi har: vores redaktionelle frihed og vores troværdighed. I fire måneder har vores kollegaer arbejdet på et vigtigt indspark i #metoo-debatten. Denne gang handler det om os selv. Det er naturligvis kompliceret og svært, men det er også et stærkt publicistisk statement. Den kritiske og undersøgende journalistik blomstrer på TV2. Det er afgørende for troværdigheden bag den journalistik, at vi kan være kritiske over for alle - også vores egne.' lyder det i mailen, der fortsætter:

'Ledelsens argument for at lukket dokumentaren ned er først og fremmest, at TV2 ikke bør undersøge sig selv. Det argument er letkøbt. Det, at vi går kritisk os selv, udelukker jo ikke, at andre medier kan undersøge TV2 yderligere. Der er heller intet habilitetsproblem. Det har kollegaerne over de seneste måneder bevist. De er gået ligeså kritisk til os selv, som til alle andre. At der i denne sag er personer, der har magt til at trække stikket på projektet, og som samtidig ikke bryder sig om udfaldet af researchen er en anden sag, men det er den beslutning, som skader vores troværdighed.'

I mailen sætter de ansatte også fokus på, at man nu svigter de kilder, der er stået frem med deres historie.

'Sagen får yderligere et nærmest tragikomisk skær, når Jacob Kwon skriver, at TV2 har ”meddelt de kilder, vi har haft kontakt med, at det står dem frit for at udkomme i andre medier med deres historie”. Ja, men hvad ville alternativet være? At vi skulle meddele dem, at de ikke må fortælle deres historie andre steder, nu hvor TV2 har trukket stikket. En absurd tanke. Vores kollegaer har brugt lang tid på at overbevise disse kvinder om vigtigheden af at deltage. Det er en enorm tillidserklæring, at de har valgt at stille op med navn og ansigt og fortælle om noget af det mest skrøbelige. De har sat sig foran kameraet og lagt deres historier i vores hænder. Nu svigter vi vores løfte til dem', lyder det.

'En af kvinderne har allerede udtalt sig anonymt til eb.dk om sin skuffelse. Hun var klar til – for første gang nogensinde – at fortælle om et overgreb, hun har været udsat for. Ikke for at få nogen fyret, men for at sætte gang i den debat, som ledelsen på TV2 selv har budt velkommen efter efter Sofie Lindes tale og støttebrevet fra kvinderne i branchen', skriver de.

'Ingen af os er psykologer, men det er ikke svært at forestille sig, at det kan gøre rigtig ondt, når man endelig har samlet modet til at åbne op for sit traume, hvorefter det bliver lukket ned igen. De må føle sig svigtet af TV2. Det er næppe noget, der fordrer andre i en lignende situation til at vise os den tillid fremover'.