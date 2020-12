Tillidsmand på TV2: - En voldsom konsekvens

Jens Gaardbo, der er kendt som vært på TV2 News, hvor han har været vært i en årrække, stopper.

Ifølge en pressemeddelelse fra TV2, der er sendt til Ekstra Bladet, oplyses det, at den mangeårige vært stopper efter en intern kulturundersøgelse har vist, at han igennem sin karriere har udvist dårlig dømmekraft.

'Som følge af TV 2's kulturundersøgelse er jeg blevet forelagt, at jeg for år tilbage som nyhedschef overtrådte TV 2's personalepolitik,' lyder det fra Gaardbo i meddelelsen.

Jens Gaardbo færdig på TV2

Hovedtillidsmand på TV2 Lennart Sten, fortæller til Ekstra Bladet, hvordan man forholder sig til værtens exit.

- Det er en voldsom konsekvens af den voldsomme tid, som vi har stået i og stadig står i, lyder det.

Han forklarer, at det er vigtigt at huske på, at TV2 ikke har 'undersøgt sig selv' i disse sager, men har haft eksterne jurister til at vurdere de sager, som har været kategoriseret som krænkende.

- Det, der skal forstås, det er, at der er nogle jurister, der har taget stilling til de sager, der handler om krænkelser.

Han fortæller, at arbejdet stadig er i gang.

- Nu er vi i gang med den oprydning, som arbejdet kræver. Men der er ingen tvivl om, at det har været hårdt og voldsomt.

Stærkt tilbage

Farvellet til Jens Gaardbo skal ses i lyset af de sager, der tidligere har været omtalt på TV2.

- Det her er en konsekvens af noget, der er blevet sat i gang af nogle modige kvinder, og det er vigtigt, at vi får ryddet op, så vi har det TV2 tilbage, der er stærkt – og det er det skam også. Vi kommer til at stå tilbage med et sundt fundament.

Men hvis det er vigtigt med oprydningen, er denne her afskedigelse så en sejr?

- Vi kan ikke tale om sejrherrer i denne her forbindelse. Det er en voldsom tid for alle, og det er ikke enten eller i de her situationer. Nogle vil måske se det som en sejr, nogle vil se det som et nederlag, men min opgave er at se på det nøgternt og sige, at det er nogle jurister, der har taget en beslutning ud fra undersøgelsen, lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jens Gaardbo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

