Tillidsrepræsentant: - Fuldstændig latterligt

Selvom administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen selv bidrog til den seksualiserede kultur på TV 2, er hun fortsat den rigtige til at rydde op i kulturen på kanalen.

Det mener tillidsrepræsentant på TV 2 Lennart Sten.

- Hun har lagt sig fuldstændig fladt ned, og hun har erkendt, at i det her har hun ikke været særlig smart. Og det var en tåbelig idé. Tåbelig idé. Det er sådan en tanke, der er blevet tænkt, og så er den ikke blevet tænkt færdig. Havde man tænkt den færdig, havde man også tænkt, at det var en torskedum idé, og de skulle ikke være der.

- Så ja, det har jeg tillid til, men jeg tror også, der er nogle af mine kollegaer, som ikke har. Jeg mener, vi skal lære af det her, og en del af når man praktiserer sexisme og sådan noget, det er jo at blive bevidst om det, så man kan stoppe sin adfærd. Og det, synes jeg, hun gør med al tydelighed, siger han.

Under et seminar på TV 2 var der blevet uddelt kondomer, og Anne Engdal Stig Christensen kom med en upassende kommentar. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

- Rigtig mange har lavet fejl undervejs, men det her er jo ikke noget med seksuelle krænkelser, forstået på den måde at det ikke er en hånd på låret eller det, der er værre. Det er en adfærd, og jeg tror også, det er en reminder til Anne Stig om, at en ting er, at man kan snakke sådan sammen med sine venner, men hvis man går op på scenen, og spotlightet er på en, så skal man tale på en anden måde.

- Det tror jeg ikke, hun var klar over i 2017. Men det tror jeg, hun er blevet klar over nu, lyder det fra tillidsrepræsentanten.

Vender hver en sten

Lennart Sten mener, det er vigtigt at få alle dårlige sager frem i lyset, så der kan blive ryddet op.

- Vi får hjælp af alle jer medier, det er jo herligt også på den måde. Der ligger ikke en papkasse, et stykke papir eller et billede fra vores historie, som ikke kommer op, og som ikke bliver vendt. Det skal vi bare stå ved, sådan er det. Og vi skal lære af det, siger han.

- Kommentaren faldt i 2017. Det er jo ret nyt i forhold til meget af det andet, der er kommet frem, og det er efter den første bølge af MeToo. Har hun været for sen til at erkende sin rolle i den seksualiserede kultur?

- Hun har været sneblind. Hun har tænkt, 'alle kender jo mig, og jeg taler sådan'. Hun har været sneblind over for, at hun også selv har praktiseret en seksualiseret adfærd og sexisme. Nu har hun fået snebriller på og kan se, at det ikke er smart.

Ingen anmeldelser

Sagen gav dengang ikke anledning til, at medarbejdere tog fat i tillidsrepræsentant.

- Der var ingen, der blev krænket af det her. Der er ingen, der har henvendt sig til mig, men der er helt sikkert nogen, der har følt det stødende - det ville jeg selv.

- Det er dårlig stil, det er dårlig dømmekraft. At lægge et kondom ned i en goodiebag er en tanke, der er tænkt, og så er den ikke blevet tænkt igennem, for så var den blevet stoppet. Det er helt horribelt, det er jo fuldstændig latterligt, siger Lennart Sten.

