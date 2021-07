Tina drikker otte liter cola om dagen

Tina og Eilif fra 'Fede Forhold' driver sammen et Bed & Breakfast.

Men selvom de til dagligt serverer mad for deres gæster, så er det faktisk sjældent, at Tina selv indtager noget, der minder om et rigtigt måltid.

- Det lyder åndssvagt, men jeg gider ikke lave mad til mig selv. Når vi har travlt, eller jeg bliver sulten, så er det lettere bare at snuppe et glas cola, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun slukker for det meste sulten med cola, hvorfor hendes cola-forbrug når op på cirka otte liter om dagen.

40 procent fedt

Tina fik et chok, da kosteksperten i programmet kunne fortælle hende, at hendes colaforbrug stille og roligt var ved at tage livet af hende. Hendes krop består nemlig af 40 procent rent fedt.

- Jeg blev meget overrasket, for jeg troede egentlig, at jeg var sund nok. Jeg spiser jo ikke særlig meget, jeg nøjedes bare med cola, fortæller 49-årige Tina.

Til Ekstra Bladet fortæller hun også, at det, der overraskede hende mest, var, at hun med sine 82 kilo i virkeligheden var federe, end hendes mand Eilif på 129 kilo.

- Jeg synes, det var sindssygt, at jeg rent faktisk var federe end Eilif. Nu, hvor jeg altid har været sådan efter ham med hans vægt.

Fik to blodpropper: - Hellere dø ung end at spise grønt

10.000 tissemyrer

Det var heller ikke let, da Tina måtte indse, at forbruget skulle trappes ned.

- Jeg kunne slet ikke overskue det. De måtte tage alt mulig andet fra mig, bare ikke min cola.

Men Tina lovede kosteksperten at skære forbruget ned til en halv liter om dagen.

- Det påvirkede mit humør enormt meget. Jeg havde totalt uro i kroppen. Det kan bedst beskrives som 10.000 tissemyrer, der kravler rundt inde i en, fortæller Tina.

Hendes mand Eilif fortæller, at han også havde sit hyr med hende, da det var tid til at lægge colaen på hylden.

- Hun var et helvede at bo sammen med, griner han.

