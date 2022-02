Tinder-svindler raser efter Netflix-hit: Det er fiktion

Shimon Hayut mener, at Netflix-hittet er ren fiktion, og han afviser at have gjort noget forkert i sagen, han blev dømt for

Shimon Hayut - eller Simon Leviev, som han også kalder sig - er dømt for svindel, og for nylig er hans navn og påståede handlinger igen blev et samtaleemne verden over.

Det har Netflix sørget for med dokumentaren 'The Tinder Swindler', der viser, hvordan den 31-årige israeler mødte en række kvinder på datingappen Tinder og udgav sig for at være rig og succesfuld, inden han inviterede dem på luksuriøse dates.

Virkeligheden var dog tilsyneladende en helt anden. For faktisk havde Shimon Hayut gang i et form for pyramidespil, hvor han - når han kom tæt på kvinderne - pressede dem til at yde ham store lån, som han brugte til at holde illusionen kørende med andre kvinder.

Svindlede for millioner

Ifølge dokumentaren svindlede han for omkring ti millioner dollar - 65,5 millioner kroner - men det er langt fra sandt. I hvert fald hvis man skal tro på den dømte svindler selv.

I næste uge sender Inside Edition et langt interview med Shimon Hayut, og forud for interviewet har mediet udgivet en teaser på YouTube.

- Jeg var bare en singlefyr, der ville møde kvinder på Tinder. Jeg er ikke en Tinder-svindler, siger han i klippet og understreger, at han ikke er et monster.

Entertainment Weekly har fået fingrene i et andet klip fra interviewet, hvor Shimon Hayut beskriver sig selv som 'verdens største gentleman', ligesom han langer ud efter dokumentaren.

- De præsenterer det som en dokumentar, men i virkeligheden er det bare en fiktionsfilm, siger han ifølge mediet i interviewet, hvor han har sin nye kæreste ved sin side.

I de korte klip kommer han dog ikke ind på, hvorfor han i juli 2019 så blev anholdt og efterfølgende dømt til 15 måneders fængsel for bedrageri i sagen, hvis han bare er en uskyldig mand på jagt efter kvindeligt selskab. Han blev løsladt efter fem måneder på grund af god opførsel.

I første omgang vendte han tilbage til Tinder, der dog var hurtigere til at lukke ham ned og blokere ham fra datingappen.