Tinder-svindler sagsøges af falsk familie

Shimon Hayut har udgivet sig for at være en del af den stenrige Leviev-familie. Nu trækker de ham i retten

Shimon Hayut - eller Simon Leviev, som han også kalder sig - er dømt for svindel, og for nylig er hans navn og påståede handlinger igen blevet et samtaleemne verden over.

Det kan han takke Netflix for, da streamingtjenesten har udgivet 'The Tinder Swindler', der viser, hvordan den 31-årige israeler mødte en række kvinder på datingappen Tinder og udgav sig for at være rig og succesfuld, inden han inviterede dem på luksuriøse dates.

Blandt andet udgav han sig for at være en del af den israelske Leviev-familie, der er blevet rige på diamantindustrien.

Og det kan nu få konsekvenser for ham. I hvert fald har milliardær-familien nu trukket ham i retten.

Det skriver TMZ, der er i besiddelse af retsdokumenter fra sagen.

Her fremgår det, at Leviev-familien sagsøgte ham mandag morgen i Israel. Dokumenterne beskriver, hvordan Hayut har misbrugt Leviev-navnet - blandt andet ved at ændre sit efternavn for at få det til at fremstå som om, at han var en del af familien, ligesom han også brugte fabrikerede billeder til at gøre løgnen mere troværdig.

Leviev-familiens advokat, Guy Ophir, fortæller til at TMZ, at hvis familien vinder sagen, har de planer om at donere alle pengene til de kvinder, der blev ofre for Shimon Hayuts svindelnumre.

Trailer: The tinder swindler.

Ren fiktion

Retssagen har dog på ingen måde gjort Hayut nervøs.

'Simon tænker, at familien bare forsøger at blive en del af historien efter programmet succes. Simon ændrede officielt navn i 2015, og han ser frem til, at sagen bliver lagt ned,' lyder det fra en unavngiven repræsentant.

Tidligere har Tinder-svindleren også slået fast, at han ikke er enig i Netflix' fremtstilling af sagen.

- Jeg var bare en singlefyr, der ville møde kvinder på Tinder. Jeg er ikke en Tinder-svindler, sagde han til Inside Edition og understregede, at han ikke er et monster.

- De præsenterer det som en dokumentar, men i virkeligheden er det bare en fiktionsfilm, fortsatte han.

Fiktion eller ej så står det klart, at retten i hvert fald mener, at han har gjort noget forkert.

I juli 2019 blev han derfor anholdt og efterfølgende dømt til 15 måneders fængsel for bedrageri i sagen. Han blev løsladt efter fem måneder på grund af god opførsel.