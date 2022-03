Tinderoffer skal i 'Luksusfælden'

Når næste sæson af det norske 'Luksusfælden' bliver sendt, vil der være et kendt ansigt iblandt de deltagerne. Cecilie Fjellhøy, der er kendt som et af ofrene fra Netflix-dokumentaren 'The Tinder Swindler' skal nemlig medvirke, oplyser Se & Hør Norge.

Cecilie Fjellhøy matchede med svindleren Shimon Hayut i 2018, og efter få måneder havde hun opbygget sig en gigantisk gæld på over to millioner kroner i forsøget på at 'hjælpe' den berømte svindler.

Hun lånte således disse enorme beløb, fordi hun var i troen om, at Shimon Hayut ville betale hende tilbage indenfor kort tid.

Gælden er sidenhen vokset med omkring 150.000 kroner i renter, og den 33-årige Cecilie Fjellhøy søger nu hjælp igennem 'Luksusfælden'.

- Jeg tog kontakt til 'Luksusfælden', fordi jeg har brug for råd og tips til at forhandle med mine kreditorer. Vi havde nogle onlinemøder, og jeg tog en snak med den casting-ansvarlige, og så bestemte de sig for at tage sagen, udtaler Cecilie Fjellhøy til Se og Hør Norge.

Cecilie Fjellhøy ses her med Pernilla Elisabeth, som også blev svindlet af Shimon Hayut. Foto: Kristoffer Kumar, VG.

En kompliceret sag

Ifølge Cecilie Fjellhøy selv omtaler eksperterne fra 'Luksusfælden' hendes sag som den mest komplicerede, de nogensinde har arbejdet med.

- Jeg sætter ekstremt stor pris på, at de hjælper mig. Jeg er en privatperson med 2,4 millioner kroner i gæld, og jeg aner ikke, hvad der er af muligheder. Men jeg har fået en del penge igennem GoFundMe, og jeg vil gerne vide, hvad mine alternativer er, siger Cecilie Fjellhøy.

Hun fortæller, at de sidste par år, siden hun mødte Shimon Hayut, har været hårde både psykisk og fysisk. Hun håber derfor, at 'Luksusfælden' kan hjælpe hende med at blive gældfri, så hun kan komme videre med sit liv.

Svindel på dagsordenen

Samtidig er det også vigtigt for Cecilie Fjellhøy at advare andre mod at havne i samme situation.

- Jeg vil gerne have temaet på dagsordenen, så andre også kan lære af det. Jeg vil give den information jeg har, og så vil jeg også gerne have nogle svar. Hvordan kunne det gå så galt så hurtigt?, siger Cecilie Fjellhøy og fortsætter.

- Der gik mange penge ud af min bankkonto på meget kort tid. Jeg vil gerne vide, hvordan det er muligt, uden at der er nogle, som sætter spørgsmålstegn.

Shimon Hayut skal angiveligt have svindlet sig til omkring ti millioner dollars fra de forskellige kvinder, som han har løjet overfor. Foto: Tore Kristiansen, VG.

Har været bange for at deltage

Cecilie Fjellhøys valg om at deltage i 'Luksusfælden' har ikke været helt uden bekymringer. Især fordi de norske økonomiske eksperter er kendt for at være nådesløse.

Hun indrømmer derfor, at hun har været bange for at få dem på besøg.

- Jeg var så bange, at jeg næsten begyndte at græde, før de kom. Det er ikke, fordi jeg er bange for at blive irettesat, men svindlen er noget, jeg synes er vanskelig at tale om, siger Cecilie Fjellhøy.

Men uanset hvordan hendes deltagelse i programmet kommer til at gå, siger Cecilie Fjellhøy, at hun har lært at leve med tingene, som de er. Selvom hun selvfølgelig ikke ønsker at have økonomiske problemer i fremtiden.