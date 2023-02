'Titanic'-instruktør afgør årelang strid: Der var plads til Jack

Instruktøren bag storfilmen 'Titanic', James Cameron, deltager søndag i en særlig udsendelse på National Geographic i anledning af 25-året for filmen.

Det skriver flere kulturmedier, der også har set klip fra udsendelsen.

Udsendelsen skal særligt forsøge at finde svar på ét spørgsmål, der i årevis har været til debat blandt filmens seere - nemlig om begge hovedpersoner reelt kunne have overlevet den katastrofale skibsulykke.

I James Camerons film følger man de fiktive karakterer Jack og Rose.

Det unge par indleder en romance på skibet og forsøger at overleve ulykken sammen. Da skibet synker, finder Rose en dør, som hun kan flyde på. Jack forsøger at lægge sig op på døren, men opgiver relativt hurtigt.

Rose ender med at blive reddet, mens Jack dør i det iskolde vand.

Siden da har flere af filmens seere argumenteret for, at der faktisk var plads til begge på døren - og at de begge dermed kunne have overlevet.

Det er det spørgsmål, som James Cameron nu er med til at undersøge i udsendelsen, der har titlen 'Titanic: 25 Years Later with James Cameron'.

I et bassin og sammen med to stuntpersoner genskaber Cameron scenen.

Og noget tyder på, at begge rent faktisk måske kunne have overlevet.

Det ville dog blandt andet kræve, at begge karakterer kun brugte døren til at holde deres overkrop - og ikke hele kroppen - oven vande.

- Jack kunne måske have overlevet, men der er mange faktorer.

- Jeg tror, at han tænkte, at han ikke ville gøre en eneste ting, der satte hendes liv i fare. Og det passer 100 procent til hans karakter, siger James Cameron i udsendelsen ifølge kulturmediet Mashable.

Filmen 'Titanic' vandt i 1998 hele 11 af de prestigefyldte oscarstatuetter.

Det er rekord for flest oscarstatuetter til en enkelt film sammen med 'Ben-Hur' og 'Ringenes Herre - Kongen Vender Tilbage'.

Den skildrer den virkelige tragedie fra 1912, hvor skibet af samme navn synker på vej fra Storbritannien til USA. Cirka 1500 personer døde.