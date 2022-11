'Titanic'-instruktør afslører: Var ved at droppe DiCaprio

I et nyt interview afslører filminstruktør James Cameron detaljer om valget af hovedroller til 'Titanic'. Og Leonardo DiCaprios arrogance var ved at koste ham karrierens største scoop

- Alle kvinderne på kontoret var med til mødet af en eller anden grund.

- De ville allesammen bare møde Leo. Det var hysterisk morsomt!

Sådan lyder en af de små sjove detaljer om casting-processen til 'Titanic', som filminstruktør James Cameron løfter sløret for i et nyt interview med GZ Magazine.

Episoden bunder i Camerouns første møde med den dengang unge skuespiller Leonardo DiCaprio, som alle kontorets kvinder - selv sekretæren - var stimlet sammen for at se, selvom de intet havde med mødet at gøre.

Og, som Cameron siger, så 'charmerede' den unge mand med det lækre smørhår selvfølgelig hver og en af de fremmødte kvinder, inden castingen til 'Titanic' kunne fortsætte.

Men kort efter stoppede charmen, og DiCaprio var lige ved at misse sit livs chance på grund af et velkendte fænomen: stjernenykker.

'Titanic' var nær endt uden det i dag så ikoniske parløb mellem Kate Winslet og Leonardo DiCaprio som Rose og Jack. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Farvel og tak, fordi du kom

Før castingen til 'Titanic' havde DiCaprio allerede været nomineret til en Oscar for sin rolle som Johnny Depps lillebror Arnie i filmen 'What's Eating Gilbert Grape' og landet andre prominente roller.

Kate Winslet var allerede valgt i rollen som Rose - selvom heller ikke hun var Camerons umiddelbare førstevalg. Men på grund af de famøse stjernenykker troede DiCaprio egentlig bare, at rollen var i hus, og at han ikke behøvede at bevise, at han var den rigtige til rollen.

Derfor blev han overrasket, da James Cameron bad ham læse replikker fra manuskriptet op for at finde ud af, om kemien mellem DiCaprio og Winslet var den rigtige.

'Jeg læser ikke replikker', sagde DiCaprio ifølge Cameron.

- Nå, jamen så skal du have tak, fordi du kom, sagde instruktøren og gav den unge skuespiller hånden.

Det faldt ikke ligefrem i god jord hos DiCaprio, så Cameron måtte forklare:

- Come on, det her er en gigantisk film, der kommer til at tage to år af mit liv, mens du er ude og lave fem forskellige andre ting, mens jeg laver filmen færdig. Jeg kommer ikke til at fucke det her op ved at træffe den forkerte beslutning i casting-processen.

- Så enten læser du replikker, eller også får du ikke rollen, gengiver Cameron i interviewet med GQ.

I interviewet afslører Cameron også, at han først havde skuespilleren Gwyneth Paltrow i tankerne som Rose. Sådan gik det dog som bekendt ikke. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Forvandlede sig til Jack

Efter opsangen gik DiCaprio - dog stadig noget modvilligt - med til at spille en scene med Kate Winslett.

Og her blev negativ energi til magi, fortæller Cameron.

- Så snart der blev sagt 'action', forvandlede han sig til Jack, siger James Cameron om DiCaprios skuespil og den kemi, der opstod - og som bekendt endte med at tage verden med storm med den storslåede romance mellem Jack og Rose på den synkende Titanic-skude.

Altså efter de indledende startvanskeligheder.

Og det var ikke kun arrogancen, der var ved at tippe DiCaprio overbord. Kate Winslet har tidligere fortalt, at en anden charmerende verdensstjerne, nemlig skuespilleren Matthew McConaughey, oprindeligt var førstevalg i rollen som Jack.

Dengang var det især filmselskabet Paramount, der foretrak McConaughey. Men efter at have set DiCaprio i action, satte instruktøren foden ned, og pilen kom altså til at pege på Leo.

Og det er de fleste 'Titanic'-fans nok meget glade for.

