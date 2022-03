Tjener kassen: Nu kommenterer DR-boss tårnhøj løn

Maria Rørbye Rønn sidder i en ganske velbetalt stilling som generaldirektør for DR.

Ekstra Bladet beskrev tidligere i år, at hun - inklusive pension - fik 315.483 kroner hver måned i 2021. Med andre ord en årsløn på 3.785.796 kroner - hvilket gør hende til den markant bedst betalte licensboss i Norden.

Maria Rørbye Rønn ønskede ikke selv at kommentere artiklen fra tidligere i år, men nu tager hun bladet fra munden og kommenterer sin løn. Det sker i det nyeste afsnit af Ekstra Bladets podcast Q&Co.

Diskussionen skulle handle om generalsekretær i Danmarks Radio, Maria Rørbye Rønns fyrstelige million-løn, men kom i stedet til at handle om programmets vært, Henrik Qvortrups. Chefredaktøren nægter dog at svare Se Henerik Qvortrup og Maria Rørbye Rønn diskutere løn.

- Jeg er glad for, at på trods af jeres nye markante strategi er det noget, der er velkendt og gammelt - nemlig diskussionen om min løn. For hver gang, jeg møder dig eller Ekstra Bladet, så er det et issue, svarer hun på spørgsmålet om lønnen, inden hun indrømmer, at hun sidder i en velbetalt stilling:

- Det er en høj løn. Der er rigtig mange danskere, der synes, det er en høj løn, men jeg må fuldstændig afvise, at jeg er en af de højest betalte eller den højest betalte i medieverdenen i Danmark. Det er jeg faktisk langtfra.

Andre får mere

Hun påpeger, at hun kan pege på de første 20 mediechefer i Danmark, der tjener mere end hende. Blandt andre Henrik Qvortrups egen chef, Stig Ørskov, der som adm. direktør i JP/Politikens Hus fik en årsløn på 5,9 millioner ifølge det senest offentliggjorte regnskab.

Henrik Qvortrup påpeger dog, at DR finansieres af skatteborgerne, hvor andre medievirksomheder som JP/Politikens Hus ikke er fuldt ud betalt af offentlige midler.

- Skal man så ikke føre sig lidt mere beskedent frem, end hvis man ikke arbejdede i en virksomhed, som var skatteyder-finansieret? spørger Henrik Qvortrup.

Det får Maria Rørbye Rønn til at vende rollerne om, og i stedet vil hun vide, hvad Henrik Qvortrup tjener på at styre Ekstra Bladet. Hun påpeger, at Ekstra Bladet også modtager offentlige midler i form af mediestøtte.

Det var i 2021 17,5 millioner kroner - lige en sjat under de 3,5 milliarder offentlige kroner og licensmidler, DR modtog samme år.

Modspørgsmålet stiller hun flere gange i interviewet, men det vil Henrik Qvortrup dog ikke svare på - blandt andet fordi Ekstra Bladet ikke er fuldt offentligt finansieret som DR.

- Men det er en god løn, siger han og afslører, at der er syv cifre i hans løn - altså en årsløn på over én million kroner.

Maria Rørbye Rønn opfordrer flere gange Henrik Qvortrup til at afsløre, hvad han tjener. Men det gider han ikke. Foto: Ekstra Bladet

Ikke lønførende, men ...

- I DR's bestyrelse er der den politik, at man ikke skal være lønførende, men man skal være konkurrencedygtig. Og det er derfor, jeg ligger der, hvor jeg ligger, siger Maria Rørbye Rønn i afsnittet.

Den forklaring holder dog kun, hvis man sammenligner med andre danske private medievirksomheder - også ikke offentlige instanser i Danmark eller public service-medier i udlandet.

Det handler om køn

Henrik Qvortrup spørger hende blandt andet også, om det er svært at stå bag de store besparelser hos DR, som Maria Rørbye Rønn, når hun selv får en fyrsteløn.

- Altså, det er altid svært at gennemføre store besparelser og lave hårde prioriteringer, og det har jeg jo om nogen stået på mål for, men jeg oplever ikke, at der er en kobling til løndiskussionen. Det er fair nok at diskutere en offentlig løn, og det vil det altid være, siger Maria Rørbye Rønn.

Hun mener dog, at interessen for hendes løn måske mere hænger sammen med hendes køn.

- Jeg bemærker, at min forgænger havde for ti år siden den samme løn, som jeg havde i dag, og det var ikke nogen diskussion. Jeg tror, der er en diskussion her, fordi jeg er kvindelig topchef med en høj offentlig løn, og at det også bliver en del af diskussionen, der har forandret sig, siger hun.

Du kan høre løn-samtalen mellem Henrik Qvortrup og Maria Rørbye Rønn i videoen over artiklen, mens du kan høre hele afsnittet af 'Q&Co' herunder.

Ekstra Bladets journalist Stefan Weichert er netop hjemvendt fra krigen i Ukraine, hvor han sammen med sin kollega Emil Filtenborg for lidt mere end to uger siden blev beskudt. Han kommer i studiet og fortæller den historie. Samtidig er TV 2's journalist Rasmus Tantholdt med på en telefon fra Ukraine, hvor han stadig befinder sig.

DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn er ugens gæstevært, og hun medvirker igennem hele udsendelsen, hvor vi blandt andet også diskuterer hendes løn, ledelsen på Berlingske, Radio Loud/24syvs fremtid og indsamlingsshows for krigen i Ukraine.