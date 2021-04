To DR-værter byttes ud

Når værterne i den kommende tid byder velkommen til ’Aftenshowet’ på DR1, dukker to nye – men velkendte – ansigter op imellem dem.

Ulla Essendrop og Mette Bluhme Rieck kommer nemlig ikke til at være værter på DR-programmet i den kommende periode, fordi de er udlånt til andre programmer.

Fra midten af maj bliver Nola Grace Gaardmand derfor ny vært på ’Aftenshowet’. Hun har gennem de seneste fire år været vært på 'Deadline', 'Sundhedsmagasinet' og 'TV-Avisen Morgen'.

Også Josefine Høgh, der blandt andet er vært på 'Sportsmagasinet', har den seneste tid vikarieret på 'Aftenshowet', og det bliver hun ved med de næste måneder.

Det skriver DR.

- Nola Grace Gaardmand og Josefine Høgh springer til, fordi Ulla Essendrop og Mette Bluhme Rieck er lånt ud til andre opgaver i DR i den kommende tid. Ulla Essendrop er det både til TV-Avisen Morgen og til DR’s sportsdækning i sommer, mens Mette Bluhme Rieck skal være med til at dække OL, forklarer DR’s programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar Lisbeth Langwadt.

Værtsholdet udgøres i det kommende halve års tid skiftevis af Kristian Ring-Hansen Holt, Mark Stokholm, Nola Grace Gaardmand, Josefine Høgh, og af Mette Bluhme Rieck og Ulla Essendrop, når de atter er tilbage.

Her er det nye værtstip. Foto: DR

Hver vært står typisk i spidsen for to ’Aftenshowet’-programmer hver uge, så fire værter er i spil ugentligt.

- Nola Grace Gaardmand og Josefine Høgh har begge erfaringer med DR’s dækning af nyheds- og aktualitetsstoffet, og ikke mindst i forbindelse med det seneste års coronadækning er ’Aftenshowet’ blevet endnu mere dagsaktuelt end tidligere. Derfor er de to oplagte navne, og vi er glade for, at de har sagt ja til at være med på værtsholdet, siger Lisbeth Langwadt.