Tømmermænd? Det skal du streame i dag

Her får du overblikket over nytårets største streaming-premierer, så du skal bruge mindre tid på at beslutte dig for underholdningen, og dermed har mere tid til at bestille den rette take-away.

Netflix

Equinox

Danica Curcic som Astrid i 'Equinox'. Foto: Netflix

Dansk serie om radioværten Astrid, der er stærkt berørt af sin søsters og søsterens klasses uforklarlige forsvinden tilbage i 1999. Da en af de overlevende tager kontakt til hende og kort efter dør, beslutter hun sig for at opklare mysteriet.

Genre: Thrillerserie (seks afsnit)

Medvirkende: Danica Curcic, Hanne Hedelund, Lars Brygmann, m.fl.

Premiere: 30. december

Richard Jewell

Sam Rockwell i 'Richard Jewell'. Foto: Netflix

Clint Eastwood har instrueret dette virkelige drama om sikkerhedsvagten Richard Jewell, der først udråbes til helt, da han forhindrer et bombeangreb under OL i Atlanta i 1996. Men da FBI lækker, at han pludselig er mistænkt i sagen, bliver hans liv et mareridt.

Genre: Dramafilm

Medvirkende: Sam Rockwell, Kathy Bates, Paul Walther Hauser, m.fl.

Premiere: 29. december

Death to 2020

Hugh Grant som Tennyson Foss i 'Death to 2020. Foto: Netflix

Selv ikke skaberne af 'Black Mirror' kunne have fundet på alle de rædsler, vi har været vidne til i 2020, så i stedet har de lavet en timelang blanding af dokumentar og satire med virkelige optagelser fra året, du helst vil glemme, blandet med interviews af fiktive personligheder, som alle er skuespillere.

Genre: Mockumentary

Medvirkende: Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Hugh gtrant, m.fl.

Premiere: 27. december

Disney+

Sjæl

Joe Gardner kommer til at tage et lille fejltrin i 'Sjæl'. Foto: Disney

Se seneste Pixar-kreation om Joe Gardner – en musiklærer, som får sit livs mulighed for at spille på den bedste jazzklub i byen. Men et lille fejltrin fører ham i stedet til et fantasifuldt sted, hvor nye sjæle får deres personligheder, særheder og interesser, inden de rejser til Jorden.

Genre: Animeret familiefilm

Medvirkende stemmer: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, m.fl.

Premiere: 23. december

The Call of the Wild

Harrison Ford og Buck i 'The Call of the wild'. Foto: Disney

Buck er en godhjertet hund, hvis liv bliver vendt på hovedet, da han pludselig er tvunget væk fra Californiens sikkerhed til Alaskas vilde landskab. Han skal nu forsøge at finde sit kald blandt som nyankommet blandt slædehunde.

Genre: Familiefilm

Medvirkende: Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee, m.fl.

Premiere: 25. december

HBO Nordic

Vikings

Alexander Ludwig som Björn Ironside i sæson 6B af Vikings. Foto: MGM

De endegyldigt sidste ti afsnit af 'Vikings' er netop blevet lagt på HBO Nordic. Konflikten mellem russerne og vikingerne får yderligere konsekvenser, Ubbe sætter kursen mod vest, og koloniseringen af England tager til, mens sagaen nærmer sig sin afslutning.

Genre: Dramaserie (10 afsnit)

Medvirkende: Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen, Marco Ilsø, m.fl.

Premiere: 30. december

Outlier

Hanne Mathisen Haga i 'Outlier. Foto: HBO

Norsk krimiserie om en akademiker med speciale i profilering af seriemordere, som forlader London rejser hjem til Nord-Norge, da hun hører om et drab i den by, hvor hun voksede op. Der bliver hun også konfronteret af sine egne dæmoner.

Genre: krimiserie (otte afsnit)

Medvirkende: Hanne Mathisen Haga, Eila Ballovara Varsi, Stein Bjørn, m.fl.

Premiere: 27. december

Normal People

Paul Mescal og Daisy Edgar-Jones i 'Normal People'. Foto: HBO

En historie om to gymnasieelever med vidt forskellig baggrund i den samme lille irske by. De forelsker sig mod alle odds, men beslutter sig for at holde forholdet hemmeligt. Baseret på prisbelønnet roman af Sally Ronney.

Genre: Dramaserie (12 afsnit)

Medvirkende: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Desmond Eastwood, m.fl.

Premiere: 27. december

Viaplay

The Assistant

Julia Garner har leveret Emmy-præmierede præstationer i 'Ozark' på Netflix. Som assistent for en chef, der er inspireret af Harvey Weinstein, går det mere og mere op for hende, hvordan et snigende misbrug truer hende fra flere sider.

Genre: Dramafilm

Medvirkende: Julia Garner, Owen Holland, Jon Orsini, m.fl.

Premiere: 30. december

C More

Parasite

Sydkoreansk thriller til 1. januar. Foto: C More

En noget så sjældent som en firedobbelt sydkoreansk Oscar-vinder, der tilbage i februar 2020 blev den første ikke-engelsksprogede film, der løb med titlen som årets film.

Genre: Drama, thriller

Medvirkende: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, m.fl.

Premiere: 1. januar

Beck: Døden i Samarra

Peter Haber som Beck i 'Døden i Samarra'. Foto: C More

Spritny Beck-film, hvor en af kandidaterne til Nobels fredspris bliver brutalt stukket ned i det centrale Stockholm efter at have fremlagt beviser om en krigsforbrydelse.

Genre: Thrillerfilm

Medvirkende: Peter Haber, Kristofer Hivju, Jennie Silfverhjelm, m.fl.

Premiere: 1. januar

TV2 Play

Portræt af ny 'X Factor'-dommer

Martin Jensen sammen med Nanna Øland Fabricius og Thomas Blachman. Foto: Ken Hermann / TV2

Bliv klædt på til aftenens 'X Factor'-premiere ved at komme helt tæt på den nye dommer Martin Jensen. Knægten, der voksede op ikke så langt fra Silkeborg, blev verdensberømt dj og musikproducer og nu altså også tv-stjerne i Danmark. Fra klokken 20 kan du også streame selve 'X Factor'.

Premiere: 27. december

Grethes jul

Peter Frödin som den kærlige rengøringsdame Grethe. Foto: Kristian Brasen / TV2

Det er bestemt ikke for sent lige at få det sidste julegrin indenbords med Peter Frödin som den kærlige rengøringsdame Grethe, der nu har fået en stand i et stormagasin, hvor hun giver gode råd og sælger sin bog, 'Pletter - alt kan fjernes'. Alle afsnit fra december kan nu streames, i øvrigt sammen med de seks første afsnit fra 2016.

Genre: Komedieserie (fire afsnit)

Medvirkende: Peter Frödin, Sebastian Jessen, Sofie Torp, m.fl.

Premiere: 7. december

Prime Video

Yearly Departed

Året 2020 strakte den længere end noget andet og truede med aldrig at forsvinde. Nu er det endelig ovre, og syv af verdens sjoveste kvinder siger farvel og ikke så meget tak i et show, hvor de blandt andet kommer ind på overfladisk sex, brunt plaster, samfundsmæssige omvæltninger, pest, dræberhvepse og bananbrød.

Genre: Stand-up-show

Medvirkende: Phoebe Robinson, Rachel Brosnahan, Tiffany Haddish, m.fl.

Premiere: 30. december

Apple TV+

Ted Lasso

Har du fået et Apple-produkt i julegave, har du også fået et års gratis adgang til streamingtjenesten Apple TV+. Den bugner ikke med indhold inkluderet i abonnementet, eller premierer hen over nytåret, for den sags skyld, men så er det ingen skam at kaste sig over den seks måneder gamle komedieserie 'Ted Lasso', hvor en amerikansk fodbold-træner får hænderne fulde i sit nye job i engelsk fodbold.

Genre: Komedieserie (10 afsnit)

Medvirkende: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, m.fl.

Premiere: 14. august

DPlay

Skihop

Hele idéen med at streame er jo, at du kan se film og serier, når det passer dig. Men er 1. januar bare ikke det samme uden skihop, så sker det på dplay klokken 16.15. Det er direkte fra Garmisch-Partenkirchen, hvor sæsonens anden konkurrence i firebakketurneringen finder sted.