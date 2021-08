Tørlagt 'Jersey Shore'-stjerne: - Jeg kommer tilbage

Ronnie Ortiz-Magro optrådte for første gang på skærmen tilbage i 2009. Her blev han kendt i reality-programmet 'Jersey Shore', der mest af alt går ud på, at deltagerne drikker sig fra sans og samling.

Men den 35-årige realitystjerne annoncerede tidligere på året, at han ville tage en pause fra spin-off serien 'Jersey Shore: Family vacation', fordi han skulle arbejde med sit mentale helbred. Pausen kom i kølvandet på hans anholdelse for partnervold.

Men nu vender han altså tilbage efter fire måneder med ædruelighed.

Det fortæller han til TMZ.

- Jeg kommer tilbage. Alle mine fans elsker mig, og jeg elsker dem, så jeg har tænkt mig at give dem, hvad de vil have, og jeg vil se dem snart.

- Jeg har det fantastisk. Fire måneder som ædru. Jeg er stoppet med at drikke, tilføjer 'Jersey Shore'-deltageren.

Ronnie Ortiz-Magro har førhen været i problemer med politiet. I 2020 blev han tiltalt for at kidnappe og jagte sin daværende kæreste, Jen Harley, med en kniv.

Her erklærede han sig skyldig og slap med en betinget straf med en prøvetid på 36 måneder.

Ronnie Ortiz-Magro har den 3-årige datter, Ariana, med ekskæresten Jen Harley.