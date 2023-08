Tørlagt: Slut med øl i kolonihaven

Dansk sommerhygge i Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde har i årevis været lig med en kold bajer, når der skulle sludres over hækken eller i haveforeningens fælleshus.

I TV 2-programmet 'Balladen om kolonihaven' er dåsebajer i flok kommet på bordet, når den ældre generation af havelejere har mødtes, mens de yngre mere har været til en tår kaffe eller en vand.

Netop øl i stride strømme har været én af de konflikter, der har fået generationerne til at kæmpe med at få fællesskabet til at spire, og nu har den nye bestyrelse valgt at tone rent flag og vælge side - i hvert fald lige på det punkt. Det skriver Se og Hør.

Det er nemlig slut med, at bestyrelsen med Finn Lund Nyby i spidsen sælger øl foreningens fælleshus.

Annonce:

Finn trak sig egentlig som formand, efter han blev talt grimt til og fik hadbeskeder. Ingen andre ville have posten, og derfor er han fortsat formand i haveforeningen. Foto: Kristian Friis/TV 2

Den beslutning er ikke overraskende bestemt ikke faldet i god jord hos alle - især ikke den ældre generation.

- I udsendelsen kan du også se, at der står øl alle vegne. Vi har altid siddet og drukket en øl sammen, siger 72-årige Fjolle-Keld til ugebladet og tøver ikke med at kalde beslutningen for 'helt hen i vejret'.

Der er dog ingen fare for, at han dehydrerer, når han opholder sig i sin kolonihave eller i fælleshuset.

Dueforeningen sælger stadig øl til tørstige havelejere i Aalborg. Eksempelvis når der spilles 'Døde duer' i weekenden.

Sælger

Foreningens tidligere formand, 84-årige Inger Kløjsen, der efter 30 år på posten følte sig kuppet af den nye bestyrelse, meddelte tårevædet i programmet, at hun har besluttet at sælge sin kolonihave efter 54 år.

Inger Kløjsen har næsten ikke været i sin have denne sommer. Foto: Kristian Friis/TV 2

Til Ekstra Bladet afviser hun dog, at hendes beslutning har noget som helst med balladen i foreningen at gøre.

Derimod er det helbredet, der driller hende.

Annonce:

'Balladen om kolonihaven' er blevet en stor seer-succes. Om der kommer endnu en sæson om dramaet i haveforeningen, er endnu uafklaret, siger Gitte Sønderby, der er tilrettelægger på programmet, til tv2.dk.

- Vi kan godt mærke, at der er rigtig mange, der gerne vil have en sæson to. Og vi sidder da også lige nu og taler om det. Skal vi det? Kan vi det? Er der mere i historien? Så svaret er lige nu, at vi er helt uafklarede på, hvad der sker med det.