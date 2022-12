Tørner sammen: - Syret og grænseoverskridende

Er der to køn eller 76? Det er der stor uenig om mellem Casper Christensen og Sofie Linde

Hvor mange køn findes der?

Det diskuterer 'X Factor'-værten Sofie Linde med komikeren Casper Christensen i en del af de 24 timer, hun tilbringer sammen med ham i portrætserien 'All Exclusive'.

Det fremgår af et klip, som Viaplay har offentliggjort op til programmet 14. december.

Sofie Linde er en af de håndplukkede stjerner, som Casper Christensen med mediemanden Mikael Bertelsen i baggrunden har inviteret ned i en villa i Portugal for at lære bedre at kende.

- Hele oplevelsen var syret, grænseoverskridende, sjov, alvorstung, hyggelig og akavet - men ikke ubehagelig. Vi er meget forskellige. Og meget ens på samme tid. Det er svært at beskrive, hvad der helt konkret skete, siger Sofie Linde i en pressemeddelelse.

Sofie Linde er rundet af det samme som Casper Christensen, mener hun. Begge begyndte deres karrierer som værter på DR - Casper Christensen med 'Husk lige tandbørsten' og Sofie Linde i Ramasjang-universet. Alligevel er de vidt forskellige. Foto: Martin Sindal la Cour/Viaplay/PR-foto/Free

De to havde kun mødt hinanden én gang før. Men Sofie Linde svarede fluks ja, da hun fik invitationen om at indlogere sig et helt døgn i Casper Christensens selskab.

- På trods af det har jeg trådt i mange af de samme fodspor som ham i starten af min karriere, og set udefra er jeg rundet af den samme institution som ham.

- Samtidig var jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi ville være milevidt forskellige. Det lokkede. Og afsted kom jeg, lyder det fra Sofie Linde i pressemeddelelsen.

Snakker om #MeToo

Siden har den 54-årige komiker lavet et hav af satiresucceser, heriblandt 'Klovn', hvor Sofie Linde i øvrigt medvirker som sig selv i den seneste sæson.

Sofie Linde har mange store værtsjobs bag sig, blandt andet for Zulu Comedy Galla, hvor den 33-årige tv-vært i 2020 holdt en brandtale, som igangsatte #MeToo-debatten.

Nogle af de emner vender de to også i 'All Exclusive'.

Portrætserien skal ikke blot gøre seerne klogere på Casper Christensens gæster, men også på komikeren selv, lyder det.

Samtalerne kredser om livets store spørgsmål og udfordringer, som Casper Christensen genkender fra sit eget liv: tro, misbrug, venskab, berømmelse, grådighed, ambitioner, succes, svigt og forældreskab.

I første afsnit kom hans ekskæreste Iben Hjejle forbi. Senere på sæsonen får Casper Christensen besøg af tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og sangerinden Medina.

Afsnittet med sangeren Thomas Helmig er foreløbig taget af skærmen. Det skete, efter at han og hustruen Renée Toft Simonsen i november mistede deres søn, Hugo Helmig.

Programmet kan ses fra den 14. december på Viaplay.