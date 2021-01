Tog dommerne med storm: Ulykken ændrede alt

Vi advarer mod stærke billeder længere nede i artiklen.

Philip Lillelund var sidste levende billede, da første audition af årets 'X Factor' løb over skærmen fredag aften.

Den 27-årige unge mand, der er født i Solrød og vokset op i England, Frankrig og USA, tog dommerne med storm og gik sikkert videre med tre gange ja.

Det var ikke kun Philips sangtalent, dommerne var imponerede over. Specielt Oh Land var meget betaget af den 27-åriges lange gyldne lokker, som hun mente lignede noget, der var taget direkte ud af en Disney-film.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Philip, at han ikke har mange gode råd til dem, der ønsker en hårpragt, som han har.

- Jeg gør intet overhovedet. Jeg står op om morgenen, og nogle gange vasker jeg det. Andre gange gør jeg ikke. Jeg bruger ingen produkter i håret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Philips hår tryllebandt Oh Land. Til Ekstra Bladet fortæller han, at han ingenting gør ved det. Foto: TV2

Han har ikke prøvet at stille op i sangkonkurrencer før, og det lå egentlig i kortene, at Philip skulle fortsætte med at studere.

I USA læste han til rumfartsingeniør, og da han kom hjem til Danmark, fortsatte han med at læse en kandidat i fysik og nanoteknologi, men et arbejdsuheld ændrede hans livssyn, hvor det gik op for ham, at det ikke var den vej, han ville gå nu.

Ulykken der ændrede tilgangen til livet

På en aftenvagt på sit fritidsjob på et lager for fire år siden, gik det galt for Philip Lillelund.

Da han kørte rundt i et sving på en elektrisk palleløfter, gled hjulene under ham på det nyvaskede lagergulv.

Philips fod blev klemt, og han kunne ikke komme fri. Han var ikke i tvivl om, at der var noget helt galt med den klemte fod.

Den på det tidspunkt 23-årige Philip fik tilkaldt en kollega, og den eneste måde, de kunne flytte den tunge palleløfter, var ved, at kollegaen tre gange kørte direkte ind i den med en anden palleløfter.

- Jeg kommer fri, kollapser på gulvet og kan godt se, at der er blod overalt på gulvet.

Artiklen fortsætter under billederne...

Sådan så Philips tæer ud før, at han fik klippet dem af med, som han beskriver, en cigarsaks til knogler. Foto: Privatfoto

Sådan så foden ud efter ambutationen. Foto: Privatfoto

På skadestuen var Philips fod så hævet, og der var så meget blod, at lægerne ikke umiddelbart kunne se, hvor slem skaden egentlig var.

Derfor blev han lappet sammen og sendt hjem med forbinding på foden med beskeden om, at han skulle komme ind til et ugentligt tjek.

Så der lå han så derhjemme med to tæer på foden, som kom til at se mere og mere visne ud.

Efter et par tjek kom lægerne til den konklusion, at Philips to yderste tæer på foden skulle ambuteres.

- Jeg bliver kørt ovenpå og blev bedøvet, og så de noget der lignede en cigarsaks til knogler og fjernede tæerne. Jeg lå bare der og kunne mærke, at der bare blev fjernet tæer.

Ændrede hans tilgang til livet

Ulykken betød faktisk, at Philip endte med at sætte sit studie på pause og for alvor forfølge sin helt store drøm - at blive musiker.

Artiklen fortsætter under billedet...

De tre dommere var imponeret over Philips sangevner, men Oh Land var også meget betaget af den unge mands gyldne hårpragt. Foto: Mogens Flindt

- Det endte med at blive en livsændrende begivenhed for mig. Jeg havde en måned, hvor jeg lå og kunne mærke min fod kom sig helt. Da jeg lå der, endte jeg med at ligge og spille rigtig meget guitar og spille musik. Der var der, jeg for alvor indså, at livet var for kort til ikke gøre det, som jeg virkelig brænder for.

- Før turde jeg ikke at tage springet ind i musikverdenen. Ulykken gav mig det skub, jeg havde brug for.

I 2019 tog han tilbage til USA i et forsøg på at bryde igennem med musikken, men lige da han flyttede tilbage til Los Angeles, ramte coronavirussen verden, og han var nødt til at tage hjem.

I stedet for solrige LA, står han nu med tre gange 'ja' fra dommerne i 'X Factor' og videre avancement i konkurrencen.

Philip Lillelund har ingen varige men efter ulykken og kan gå og løbe helt normalt i dag.