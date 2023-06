Tog nattevagter for at undgå sex: Slet ikke på grund af pengene

Regitze afslører i DR-programmet 'Fede forhold', at hendes sexlyst har været fraværende i en længere periode, og at hun derfor har undgået erotikken med en lettere snedig metode

Lagengymnastikken mellem flæskestegs-elskende Regitze og remoulade-glade Karsten har set bedre dage.

Det bliver tydeligt i onsdagens premiere på femte sæson af DR-programmet 'Fede forhold', hvor tre par over syv måneder skal forsøge at afvænne sig med dårlige vaner, finde gnisten i parforholdet og forhåbentlig smide nogle af de overflødige kilo.

Parrene får som altid hjælp af parterapeuten Frej Prahl, ligesom de i den nye sæson også bliver vejledt i en kostomlægning af ernæringseksperten Marie Steenberger.

Syd for Herning i den lille by Lind bor den 39-årige sygeplejerske Regitze og den 37-årige elektrikerlærling Karsten, der har været sammen i 11 år.

Siden parret mødtes, er kærligheden til de søde sager vokset, mens kærligheden i soveværelset er svundet ind.

Søde sager har været en del af parrets kærlighedssprog fra første date, hvilket har resulteret i lidt for mange kilo på sidebenene hos dem begge.

Ekstra nattevagter

I onsdagens program har Regitze da også en for Karsten overraskende udmelding, da hun afslører, at hun har taget ekstra nattevagter for at undgå sex.

- Når det kommer til sex, så vil Karsten nok gerne lidt oftere, end jeg gerne vil. Når jeg har afvist Karsten lidt for mange gange i en periode, så kan jeg slippe for sex ved at tage nogle ekstra nattevagter, siger Regitze i tv-programmet og fortsætter:

- Det er lidt tarveligt, når jeg siger det sådan. Det ved jeg godt. Men det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide ham. Det er en blanding af, at det er hårdt at have sex og samtidigt sårbart at vise mig selv frem. Jeg bremser vores parforhold på den måde, siger en tydeligt berørt Regitze.

Holdt det hemmeligt

Regitze holdt grundlaget for de mange ekstra nattevagter hemmeligt for Karsten. I stedet begrundede hun det med mangel på penge, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Karsten har ikke vidst, at det var sex, som det handlede om. Jeg har altid dækket det ind med, at vi manglede nogle penge. Og det er slet ikke pengene, der har været incitamentet for at tage de ekstra nattevagter, siger Regitze, der samtidig fortæller, at hemmeligheden 'har stået på omkring et års tid', hvortil Karsten supplerer:

- Det var jeg skuffet over. Jeg var ikke klar over, at det var grunden til hendes mange nattevagter. Det fandt jeg så ud af under programmet. Vi er begyndt at snakke noget mere om det. Det hjælper meget at italesætte det.

Regitze og Karsten i DR-programmet 'Fede forhold', mens førstnævnte tilsyneladende ikke ser ud til at være på nattevagt. Foto: DR/STV Production A/S

Parret kan dog forsikre over for Ekstra Bladet, at de efter programmet har fået et meget bedre forhold under dynerne.

- Jeg er helt stoppet med at tage ekstra nattevagter. Det kører bare godt, og vi har det dejligt. Og det er hyggeligt at være hjemme igen. Stemningen er god, og energien er god, fortæller Regitze og Karsten.

- Vores sexliv har ændret sig rigtig meget efter at have deltaget i programmet. Der er både mere lyst, energi og overskud til sex. Det er ikke så hårdt længere, da vi jo er blevet mindre begge to, siger de.

- Jeg plejede at have en masse smerter i kroppen. Det har jeg slet ikke længere. Det har også gjort det lettere at have sex, tilføjer Regitze.

Regitze begynder programmet med en startvægt på 110,3 kilo, men Karsten vejer 93,5.

Hvis du vil vide, om det lykkes parret at finde gnisten og smide de overflødige kilo, så kan du følge med onsdag klokken 20.30 på DR1.