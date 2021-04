Tog røven på alle: Havde aldrig set den komme

En af de store overraskelser i fredagens 'X Factor' var, da de to dansemus Simon og Marcus gik videre til finalen.

De er i finalen på trods af, at de flere gange har fået kritik for at være svage sangere, og at bookmakerne gang på gang har dømt dem ude, men de har selv et bud på, hvordan det kan være, de alligevel er kommet så langt.

- Når vi står på scenen, prøver vi at komme med det udtryk, at folk skal tænke, 'det er fedt det der', siger Simon da Ekstra Bladet taler med drengene efter liveshowet.

Marcus er også enig i, at det er deres udtryk, der har gjort, at folk gerne vil stemme på dem.

- Når vi står der sammen, og der er fuld tryk og fuld energi på, og vi kommer til at svede, og vi har det fedt, så tror jeg, det smitter af, når man ser på det. Vi prøver at komme hver fredag og skabe en god stemning, fortæller Marcus.

- Det er den der følelse, det kan folk godt lide. At de bliver underholdt, jeg tror, det er derfor, understreger Simon.

Drengene mener altså selv, at det er deres moves og gode energi, der har bragt dem i finalen.

Indrømmer: - Vi er ikke de største sangere

Deres unikke moves kommer da også et meget specielt sted fra, afslører de.

- Det er mange af Blachmans ideer. Nogle gange er det ting, vi har gjort tilfældigt, hvor Blachman så har sagt 'det så fedt ud, prøv lige at gøre det igen.' Og ellers kommer Blachman tit med nogle gyldne moves som krabben, fortæller dansedrengene med et grin.

Et andet budskab

De to drenge er selv meget overraskede over at være kommet i finalen.

- Aldrig nogensinde havde jeg forventet det her. Vi har taget det liveshow for liveshow, og vi har altid tænkt 'vi skal gøre vores bedste i dag for lige at nå et skridt videre.' Så vi har slet ikke tænkt over, at vi en dag skulle stå i finalen, fortæller Simon.

Simon & Marcus er overraskede over, at de er videre i finalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Drengenes store overraskelse er ikke noget deres mentor, Thomas Blachman, deler.

- De har en anden energi og et andet budskab end de andre deltagere. Jeg tror, det er godt for programmet og godt for finalen, siger Blachman, der også understreger, at han selvfølgelig havde regnet med, at se de to drenge i finalen.

Stor indrømmelse: - Det var en joke

Blachmans store tro på de to drenge er også noget, der har hjulpet dem gennem deres 'X Factor'-rejse.

- Han tror på os, og det har givet og selvtillid. Der er rigtig mange, der kan sige, hvad de vil, men når Blachman tror på os, så gør det noget, så booster det alt, siger Simon og Marcus tilføjer

- Så tror man også selv på det.

Du kan se finalen i 'X Factor', hvor Solveig, Nikoline Steen Kristensen og Simon & Marcus skal kæmpe om sejren fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.