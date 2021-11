Tog verden med storm: Nu kommer sæson to

Hitserien 'Squid Game' har taget verden med storm, og hvis du er blandt de mange Netflix-brugere, der har set og nydt den sydkoreanske serie, så er der godt nyt.

Ikke overraskende - den enorme succes taget i betragtning - er der nemlig en sæson to på vej. Det bekræfter seriens forfatter og instruktør, Hwang Dong-hyuk, over for AP.

- Der har været så meget pres, så mange krav og så stor kærlighed for sæson to. Så jeg føler slet ikke, at vi har haft et valg. Men jeg kan sige, at der helt sikkert kommer en sæson to, siger han og fortsætter:

- Det hele er i mit hoved lige nu, og jeg er midt i planlægningsprocessen. Men jeg tænker, det er for tidligt at sige noget om, hvad der kommer til at ske. Men jeg vil love jer dette: Gi-Hun vil vende tilbage, og han vil gøre noget for verden.

Flere gange tidligere har skaberen teaset en potentiel sæson to, men nu er det altså endeligt bekræftet. Og så er det egentlig bare at vente på, at den rammer skærmene verden over.

'Squid Game' - hvor man følger en gruppe gældsramte mennesker, som dyster mod hinanden om en enorm pengepræmie og med livet som indsats - er den mest sete Netflix-serie nogensinde.

Den blev set af 142 millioner husholdninger i de første fire uger efter premieren og har ligget nummer et hos streamingtjenesten i 94 lande.

Den voldsomme popularitet har desuden fået aktiekursen til at eksplodere. Det kan du læse mere om her.