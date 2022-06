Tom Cruise-hit i problemer: Sagsøgt af bitter familie

Familien til den israelske forfatter Ehud Yonay har sagsøgt filmselskabet bag tidens største film 'Top Gun: Maverick', der lige nu på anden uge nærmest vælter biograferne verden rundt.

Den oprindelige 'Top Gun' fra 1986 var inspireret af Yonays artikel 'Top Guns' fra 1983, og oprindeligt købte man rettighederne til artiklen, så der ikke var nogen problemer med at lave en film med inspiration fra det, den israelske forfatter havde skrevet.

Problemet er bare US Copyright Act i en dom fra 2018 erklærede, at rettighederne til Yonays artikel ville udløbe to år senere i 2020, og det har Paramount Pictures angiveligt glemt - eller fortrængt.

Forfatterens familie bedyrer således, at man med udgivelsen af 'Top Gun: Maverick' ikke har sikret sig rettighederne på ny, og at selskabet derfor har brudt copyright ved at lave en efterfølger til den første film uden at spørge om lov eller kompensere.

- Uagtet at Paramount forsøger at signalere noget andet, har de lavet opfølgeren til 'Top Gun' EFTER at de mistede deres copyright, siger advokat Marc Toberoff, der repræsenterer familien, til BBC News.

Vil have del i indtjening

Paramount blev sagsøgt i går mandag i Los Angeles Federal Court af Shosh og Yuval Yonay - Ehud Yonays enke og søn.

De søger om et større, men uspecificeret, millionbeløb i erstatning plus dele af indtjeningen af 'Top Gun: Maverick'.

Ifølge søgsmålet ville 'Top Gun: Maverick' ikke have eksisteret, hvis ikke det var for Ehud Yonays 'litterære indsats og stemningsfulde prosa og fortælling'.

Paramount Pictures har reageret ved at kalde søgsmålet for 'grundløst' og udfordrer det med alt, hvad de har. De mener, at tid og corona spiller en væsentlig rolle i sagen.

Mitra Ahouraian, en Los Angeles-baseret underholdningsadvokat, der repræsenterer Paramount, fortæller til BBC, at Paramount Pictures oprindeligt havde planer om at producere 'Top Gun: Maverick' i 2018 og lancere den i 2019 - det vil sige INDEN, at copyright på den oprindelige artikel udløb.

Dog blev det hele forsinket på grund af pandemien, og om dét er en lovlig undskyldning bliver altså omdrejningspunktet i den kommende retssag.