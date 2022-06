Tom Cruise-hit i vild bedrift: Når stor milepæl

'Top Gun: Maverick' fortsætter med at lokke biografgængere ind i mørket over hele verden. I det amerikanske har den nu sat endnu en bemærkelsesværdig rekord

Den nye Tom Cruise-film fortsætter med at tage verden med storm, og ikke mindst i hjemlandet USA er folk vilde i varmen.

Det er de også hos filmselskabet, hvor man kan konstatere, at 'Top Gun: Maverick' i dens anden weekend i biograferne i guds eget land har indtjent astronomiske 86 mio. dollars svarende til 593.400.000 kroner.

Dermed slår 'Top Gun: Maverick', der har fået langt de fleste anmeldere verden over til at falde i svime og kalde den 'langt bedre end etteren', en bemærkelsesværdig rekord.

Med et fald på kun 32 procent i indtjening mellem første weekend efter premieren og anden weekend efter premieren i USA, er filmen nu den store blockbuster nogensinde, der vel at mærke har tjent over 100 mio. dollars i premiere-weekenden, som har oplevet det mindste fald i indtjening mellem første og anden weekend efter premieren.

Det melder statistik-mediet Comscore, skriver Variety.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Mediet angiver, at succesen - naturligvis, fristes man til at sige - skyldes de ekstremt gode ekspert-anmeldelser og positive anmeldelser blandt fans og filmelskere via mund til mund.

De fleste er enige om, at det slet og ret er en glimrende film - også Ekstra Bladets anmelder, der kastede om sig med stjerner.

Al den positivitet har været medvirkende til at filmen, der indtjente 160 mio. dollars i premiere-weekenden i USA alene, altså med sine 86 mio. dollars i weekend nummer to har oplevet så lille et fald, som den har.

Imponerende milepæl

Comscore kalder det en imponerende milepæl - selv for en så godt anmeldt film - fordi store film som 'Top Gun: Maverick' normalt har en tendens til at være ekstremt populære ved åbningen, men siden falde mindst 50 procent i indtjening efter den første uge.

Til sammenligning faldt to nylige store premierefilm som 'Spider-Man: No Way Home' og Marvels 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' begge med omkring 67 procent i indtjening i deres anden weekend i biffen efter premieren, mens f.eks. Robert Pattinsons 'The Batman' faldt med 50 procent.

Derfor er 'Top Gun: Maverick' med et fald på kun 32 procent altså noget helt unikt.

Uden for USA når filmens samlede indtjening i skrivende stund op på hvad der svarer til 548 mio. dollars (257 mio. i første premiereweekend), hvilket er lig med omkring 3,8 mia. kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil du læse, hvor vilde flyene i 'Top Gun: Maverick' er? Så se mere her (+).