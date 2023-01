Topchef for streaminggigant siger op

Medstifter og administerende direktør for Netflix, Reed Hastings, har sagt jobbet som topchef op.

Det annoncerer han i et opslag på Twitter.

'Ted og Greg er nu administrerende direktører. Efter 15 år sammen kender vi hinanden godt, og jeg har fuld tillid til deres evner som ledere', skriver han med henvisning til Ted Sarandos, som er indholdschef og administerende direktør, og Greg Peters, som er produktchef og vicedirektør.

De to skal nu sammen lede streaminggiganten som administrerende direktører.

Reed Hastings oplyser ikke, hvorfor han har sagt op. Han meddeler dog, at han fortsætter som medlem af bestyrelsen for Netflix.

Overgår forventninger

Hans udmelding kommer i kølvandet på, at Netflix torsdag har præsenteret et fremragende fjerde kvartalsregnskab for 2022. Her har de offentliggjort, at 7,7 millioner brugere er kommet til, hvilket altså langt overstiger deres forventning, som var på 4,5 millioner nye brugere.

Således er Netflix nu oppe på 230,75 millioner brugere på verdensplan, skriver Variety.

Økonomien ser da også ganske fornuftig ud for streamingtjenesten, der i kvartalsregnskabet har kunnet præsentere en omsætning på 7,85 milliarder dollars, svarende til lige under 54 milliarder danske kroner.

Overskuddet lød på 55 millioner dollars, hvilket svarer til mere end 377 millioner danske kroner.

