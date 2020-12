Tophemmeligt arbejde i gang hos TV2

Journalister på TV2 Dokumentar arbejder lige nu på en dokumentar, der gransker kulturen på netop TV2.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder med viden om dokumentaren.

Dokumentaren undersøger angiveligt kulturen på TV2 og går i dybden med sexisme og seksuelle krænkelser på kanalen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er arbejdet med dokumentaren tophemmeligt, og på TV2 bliver der derfor gået meget stille med dørene med arbejdet, som angiveligt allerede er blevet modtaget med blandede reaktioner på kanalen.

Ekstra Bladet erfarer, at arbejdet med dokumentaren lige nu er i fuld gang, efter det har været sat på hold i en periode.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2's kommunikationsafdeling. Her lyder meldingen, at de ingen kommentarer har til sagen. De vil derfor hverken be- eller afkræfte, hvorvidt de er i gang med dokumentaren.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med en journalist, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder på projektet. Herfra lyder meldingen, at de hos TV2 Dokumentar ikke ønsker at dele informationer om, hvilke projekter de arbejder på.

Gaardbo stoppede

Debatten om seksuelle krænkelser og sexisme i mediebranchen har i den grad raset, siden tv-vært Sofie Linde tidligere på året til Zulu Comedy Galla stillede sig op på scenen og fortalte, at hun i sin tid på DR blev udsat for sexisme af en 'stor tv-kanon'.

Sofie Linde satte for alvor gang i MeToo-debatten i mediebranchen. Siden spredte det sig til en lang række andre brancher.

Det fik siden en række kvinder fra TV2 til at skrive under på et støttebrev til Sofie Linde, hvor de blandt andet påpegede, at også de havde oplevet sexisme i mediebranchen.

Siden skrev 1650 kvinder med tilknytning til mediebranchen under på brevet, og det fik en lang række arbejdspladser - herunder TV2 - til at igangsætte interne undersøgelser.

Netop TV2's interne undersøgelse fik fredag konsekvenser, da den kendte vært Jens Gaardbo stoppede på kanalen, efter den interne undersøgelse havde vist, at han i sin tid som nyhedschef havde udvist 'dårlig dømmekraft'.

'Som følge af TV 2's kulturundersøgelse er jeg blevet forelagt, at jeg for år tilbage som nyhedschef overtrådte TV 2's personalepolitik,' lød det fra Gaardbo i en pressemeddelelse i den forbindelse.

I pressemeddelelsen forklarede TV2, at sagen fandt sted for 20 år siden, men de gik ikke i detaljer om, præcis hvordan Gaardbo havde udvist dårlig dømmekraft.

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil', lød det videre.

Ekstra Bladet har siden forsøgt både at få en kommentar fra Jens Gaardbo og TV2, men ingen af dem har ønsket at udtale sig yderligere.