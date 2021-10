Tordner mod dommerne: Tabte dem fra start

Det blev til fire fredage for løberen Abdi Ulad og partneren Malene Østergaard i 'Vild med dans'.

Parret måtte i omdans med Freja Kirk og Claudia Rex fredag aften, og her snuppede de to kvinder altså sejren.

Det var noget, der påvirkede parret.

Det fortæller de til Ekstra Bladet umiddelbart efter afgørelsen.

- Vi er selvfølgelig kede af ikke at være videre. Men vi kan være stolte af, hvor langt vi er nået. Det har varmet meget at mærke støtten fra stuerne. Så står vi måske med en dans, som dommerne ikke dømmer helt godt, men vi har gjort det godt, vi slutter næsten på toppen, siger Malene.

Fattede ikke personligheden

Abdi mener, at dommerne ikke forstod ham, og at det allerede stod klart fra den første dans.

- Hver en stemme har talt. Hver en stemme sætter jeg pris på. Jeg danser for befolkningen. Fra første program har jeg tabt dommerne. Jeg har ikke kunnet bruge noget af det, de sagde. Jeg har jo ikke forstand på dans, lyder det slukøret fra den professionelle løber.

Ifølge Abdi Ulad var det helt til hest, at dommerne fokuserede så meget på det tekniske, når de skulle tale med ham om hans indsats.

For ham var personligheden langt vigtigere.

- De har glemt at kigge på, hvad der er underholdende, hvordan kommer personen til udtryk i denne her dans. Det synes jeg aldrig, jeg har hørt noget om. Det rammer jo. Jeg har ikke styr på trin eller hvornår, jeg laver fejl. Jeg har lavet mange fejl, men jeg kan godt lide, at personligheden kommer frem. Det er det, jeg har prøvet at vise, fortæller han.

Abdi vil ikke starte en krig med dommerne, men mener, der var tale om en forkert måde at give kritik. Foto: Jonathan Damslund

Ønsker ikke kamp

Han vil dog gerne slå fast, at han ikke ønsker en 'krig' mellem ham og dommerne, men at han er skuffet over, han ikke fik lov til at vise sin personlighed.

- Det skal ikke blive en personlig ting eller en kamp mellem mig og dommerne, men altså, jeg er måske lidt påvirket, og jeg vil ikke pege fingre ad nogen, men jeg mener bare, man skal have en personlighed med i alt det, man laver, og det synes jeg ikke, jeg fik lov til at vise, fortæller han og fortsætter:

- De kommentarer, vi har fået, har været ved siden af. Ikke det med dansen. Men det andet.

Derfor mener han da også, at det allerede nu er tid til at smide danskeskoene langt væk.

- Den korte dansekarriere er slut nu.

Abdi Ulad fortæller, at han tager venskabet med Malene Østergaard med sig, og at han vil savne deres tid i træningslokalet.

- Og det er bare et underholdningsprogram. Men stor tak til dem, der har valgt os, lyder det.

