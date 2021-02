Tordner mod TV3: - Det går galt

NENT Group, som står bag 'Paradise Hotel', oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har andre kommentarer end dem, der er givet i pressemeddelelsen.

Her udtaler programdirektør Kenneth Kristensen følgende:

'Med to Paradise Hotel-sæsoner i løbet af 2021 gav det god mening for os at udvide til et team af virkelig dygtige værter, der hver især kan bidrage med noget unikt til sæsonerne. Erfarne og kompetente Rikke Gøransson er i front på sæson 17, mens vores to nye stjerneskud i Emil og Olivia indtager værtsrollerne på sæson 18.'

'Det er enormt spændende, og det giver os mulighed for at udvikle formatet og skabe nye rammer og twists, som vi synes, giver formatet noget nutidig kant. Vi glæder os meget til, at Paradise Hotel er tilbage med en 17. sæson på Viaplay inden så længe'.