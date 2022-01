Totalt chok: Brød fuldstændig sammen

Fredagens six chair challenge, hvor dommer Martin Jensen skulle finde sine bootcampdeltagere, blev noget mere dramatisk end normalt.

Da dj'en skulle vælge, om han ville have Angela Rán Egilsdóttir og Sofie Thomsen med sig videre i kategorien unge under 23, bad han dem nemlig til stort chok for de unge kvinder at kæmpe mod hinanden i en singoff.

Det skabte synlig panik hos de to 'X Factor'-deltagere, der pludselig skulle finde på en ny sang at synge på ganske kort tid.

Især Angela var tydeligt påvirket af situationen, og til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun aldrig har oplevet noget så ubehageligt.

Hun havde nemlig allerede fået en stol, da det hele pludselig skulle afgøres i en singoff.

- Jeg var jo megaglad for, at jeg havde fået en stol, og jeg synes, jeg fortjente en stol, fordi jeg var virkelig glad for min præstation. Så det betød mega meget, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde slet ikke forventet, at der ville komme en singoff. Jeg ventede bare på, at Martin ville sige mit eller Sofies navn, og at en af os skulle rejse os fra stolen. Jeg var meget nervøs, og mit hjerte bankede, fordi jeg var så nervøs, og da han så sagde, at vi skulle i singoff gik jeg helt i chok. Det havde jeg slet ikke forventet.

Sofie Linde forsøgte at få nerverne under kontrol. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Da Angela kom ud bag scenen og skulle forberede sig til den dramatiske singoff, blev det da også for meget for den unge solist.

- Jeg fik et breakdown. Jeg var i chok, og der var virkelig mange følelser, der kørte rundt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle synge, siger hun og fortsætter:

- Jeg kunne næsten ikke trække vejret. Jeg var helt i chok og græd rigtig meget. Jeg var meget overrasket over min reaktion, og over at jeg ikke kunne styre min krop. Men det var jo nok fordi, det betød så meget.

Artiklen fortsætter under videoen.

Martin Jensen beder Angela og Sofie om at lave en singoff, så han kan beslutte, hvem han vil sende videre til bootcamp. Her beder Martin Jensen de to unge solister om at synge imod hinanden i en singoff.

Fik styr på det

På trods af chokket fik Angela dog hurtigt styr på sine følelser igen.

- Jeg skulle bare lige have lov at trække vejret, og så fik jeg noget vand og fik ro på. Jeg fandt ud af, hvad jeg skulle synge, og så var det jo bare med at gå op på scenen igen, siger hun.

- Men jeg var endnu mere nervøs end første gang. Jeg rystede virkelig, da jeg skulle synge, så jeg var glad for, at Sofie skulle synge først, lyder det fra Angela, der dog var glad og tilfreds med sin præstation i singoffen.

Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Desværre endte Angela med at trække det korteste strå og blive sendt hjem fra 'X Factor' lige på målstregen.

- Jeg blev meget ked af det. Det tog lidt tid at forstå, at det var slut, og jeg følte, at jeg manglede en grund, for jeg fik ikke rigtig en begrundelse for hvorfor. For jeg fik primært gode kommentarer fra dommerne.

- Synes du, det er fair, at man vælger at lave sådan en singoff over for jer deltagere?

- Jeg forstår godt, at han følte, han skulle høre det igen. Jeg var på meget tidligt, og måske havde han glemt, hvordan min performance var. Så jeg forstår det godt, men samtidig blev jeg meganervøs og stresset over det.

Angela endte med at blive sendt hjem fra 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Alt i alt er Angela da også glad og stolt over sin indsats i 'X Factor', og selvom hun røg ud af konkurrencen, før den rigtig var begyndt, har hun fået blod på tanden i forhold til at forfølge sin drøm om musikken.

- Jeg optager mine egne covers, og så er jeg i gang med sangskrivning. For jeg vil gerne lave mine egne sange. Jeg stopper ikke nu i hvert fald. For 'X Factor' har virkelig vist mig, hvad jeg kan.

Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 og TV 2 Play klokken 20.

Vil du blive klogere på, hvad 'X Factor'-dommerne tjener? Så læs med her.