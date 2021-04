Totalt kollaps: - Det var virkelig ubehageligt

Fredagens 'X Factor'-finale bød i den grad på drama.

Midt i sin første optræden med sangen 'Fly Away' af Tones and I gik Nikoline Steen Kristensen nemlig fuldstændig i stå.

Hun fik dog hurtigt assistance fra sin mentor, Oh Land, der hjalp hende ud i kulissen og fik ro på nerverne.

Ifølge Oh Land var det dog på ingen måde en behagelig situation at stå i.

- Jeg tænkte shit, siger hun indledningsvist og fortsætter:

- Jeg kunne med det samme se, at det var en klap, der var gået ned. Fuldstændig ned. Det var virkelig ubehageligt og synd for hende. Hun var fuldstændig lammet. På en måde var hun besvimet uden at være det.

Oh Land var tydeligt nervøs for Nikoline. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Stort forventningspres

Oh Land fortæller, at hun tror, der er en god grund til, at det gik galt for den 17-årige solist.

- Jeg tror, det handler meget om det forventningspres, der har været, og som Nikoline har haft for sig selv, siger dommeren og fortsætter:

- Hun har så gerne villet stå i den her finale. Det har været hendes største drøm længe. Det er hardcore pludselig at stå der, når man har siddet hele sit liv og fulgt med i det bag en tv-skærm.

Ifølge Oh Land krævede det en god omgang peptalk at få Nikoline på scenen igen.

- Jeg var ude at coache hende, og det var vigtigt at få hende tilbage i nuet. Alt andet var lige meget. Jeg begyndte at synge 'Fly Away', og så fulgte Nikoline trop, siger hun og fortsætter:

- Det lykkes at få gang i hende igen, og hun kom igen og gjorde det så flot. Jeg er meget stolt af hende, og det var bare så vigtigt for mig, at hun fik en chance til. Hun kom så fantastisk flot igennem det, for det var ikke en sjov situation, hun stod i.

Vært Lise Rønne måtte tænke hurtigt, da Nikoline Steen Kristensen gik i stå på scenen.

