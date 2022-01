Totalt skuffet: Karaoke-konkurrence

41-årige Kasper Ørum fik sig i den grad en overraskelse, da han til Six Chair Challenge i årets 'X Factor' måtte opgive stolen til sin meddeltager Maria og dermed vinke farvel til musikprogrammet.

- Hvis man ser på det ud fra talent, mener jeg, at jeg aldrig skulle have været ude. Så begynder man at tænke, at det minder lidt om en karaoke-konkurrence på en eller anden måde, der handler om seertal og skæve personhistorier, og så er jeg måske lidt for kedelig i den sammenhæng, siger Kasper over for Ekstra Bladet.

Ifølge sangeren, der optrådte med sit eget solonummer 'Med filter', gik alt efter planen, og set i bakspejlet er han godt tilfreds med sin præstation. Derfor er han uforstående og skuffet over sin mentors beslutning.

- Thomas Blachman havde nogle andre planer. Jeg er allerede formet som musiker, der har spillet i mange år, og måske syntes han, det var kedeligt, fordi han ikke ville kunne udvikle mig på samme måde som nogle af de yngre deltagere, fortsætter Kasper, der har sit eget band.

Han fortsætter med at optræde med sit band og vil gerne rejse landet tyndt for at spille sin musik for danskerne. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Succesen udeblev

Selvom Kasper i dag har indfundet sig med, at han ikke kom videre under Thomas Blachmans vinger, ærgrer det ham alligevel, at han som det mindste ikke nåede til bootcamp.

- Jeg ville rigtig gerne videre, fordi jeg tror, at Blachman kunne forme mig i en eller anden retning. Jeg har spillet musik hele mit liv og spillet med i mange bands, men jeg har ikke rigtig fået succes endnu, siger tv-deltageren og tilføjer:

- Han kunne sikkert godt lede mig et nyt sted hen og have givet mig nye idéer til min musik, men sådan skulle det ikke blive, og det er ærgerligt.

Kasper er uddannet både skuespiller og pædagog. Til hverdag arbejder han i en ungdomsklub, som han er glad for, men drømmen er noget helt andet.

- Jeg vil gerne leve af min drøm, der går på at rende rundt på Danmarks landeveje og være ligesom sanger Peter Sommer. Men det er svært at få foden indenfor, siger Kasper slukøret.

Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 og TV 2 Play klokken 20.

Vil du blive klogere på, hvad 'X Factor'-dommerne tjener? Så læs med her.