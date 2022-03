Totalt vanvid for åben skærm

Færingerne fortsætter med at stjæle showet i ’X Factor’. Efter sidste uges enestående præstation af Tina fulgte landsmanden Kári op med en oplevelse af de mindst lige så sjældne.

Sangeren, der ikke rigtigt kan synge, fremførte den svenske schlager 'Svag' af Victor Leksell, men af ukendte årsager fik han den til at lyde italiensk. Det var som en svensk pizza med sælkød.

Man skulle måske tro, at det ville få seerne til at sparke Kári hjem til støvlelandet, men folkestemningen er vendt. Som en anden Klods-Hans ser han nu pludselig ud til at kunne løbe med hele kongeriget.

Eller i hvert fald pladekontrakten. Universal Music er sikkert ekstatiske ved tanken. Hvis de udvider top 40 til top 400, så kommer Kári heller ikke på hitlisten.

Frygtløs teenager

Hans suspekte medvind i programmet føles, som da Jacob Haugaard kom i folketinget, og Allan Simonsen nåede langt i ’Vild med dans’. Det kan vist kun tolkes som en trodsreaktion fra en nation af sofavælgerne, der synes, det snart ikke kan blive værre i den bedste sendetid.

Ingen kan tilsyneladende tage ’X Factor’ alvorligt længere, men det ellers så latterlige program blev seriøst, da Tina indtog scenen.

Som den eneste deltager fremførte 18-årige Tina fra Thorshavn sin egen sang. Foto: Jonas Olufson

Den frygtløse teenager sang højst usædvanligt det selvkomponerede nummer ’Ord’, der handler om, at man skal passe på med, hvad man siger til hinanden.

Der var noget på spil. Tina havde modtaget ’ærgerlige’ beskeder efter sin optræden i sidste uge, og overdommer Sofie Linde benyttede lejligheden til atter at opdrage seerne i anstændig adfærd.

En læser bidrog til Ekstra Bladets livedækning ved at beskrive Sofie Linde som ’en vred sommerfugl’.

Døgnfluerne basker videre i semifinalen i næste uge. Interessen samler sig om to færinger. Af vidt forskellige årsager.

Bedst: Kári.

Værst: Kári.

Maria Ranum kiksede i farezonen og blev sendt hjem af dommerne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

