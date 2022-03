Trækker i land: - Forkert formuleret

Kwamie Liv nævnte i fredagens 'X Factor', at der havde været 'en lille snak' blandt dommerne om, hvorvidt de bander for meget i udsendelserne. Hun pointerer dog, at ingen i produktionen kan styre, hvordan dommerne formulerer sig

Det er et tilbagevendende tema hvert år hos seerne: Er dommerne for hårde i tonen? Er de tværtimod for blide? Skændes de for meget? Hvor går grænsen for god dommerskik generelt?

Kwamie Liv tog selv hul på den debat, da hun i fredagens 'X Factor' midt i det hele nævnte, at dommerne var blevet beskyldt for at bande for meget, når de taler i live-udsendelserne.

Forkert formuleret

Sangerinden nedtoner dog problematikken, da Ekstra Bladet forsøger at få hende til at uddybe, hvad hendes udtalelse om bandeord mon handlede om.

- Jeg tror, at det måske var lidt forkert formuleret, men jeg har fået at vide, at der er for mange bandeord. Nu følger jeg ikke så meget med i, hvad folk skriver, for jeg forsøger virkelig at fokusere på opgaven, men vi havde en lille snak efter sidste gang om, at der åbenbart var megen banden – og grinede lidt af det, siger Kwamie Liv.

Kwamie Liv er normalt ikke en, der råber særligt højt i 'X Factor', men alligevel har hun sammen med sine to meddommere modtaget kritik for måske at bande lige lovlig meget. Foto: Anthon Unger

En umulig opgave

Kwamie Liv er kendt for at være dommerpanelets blide islæt, der sjældent kommer op i det røde felt eller kritiserer andre, men alligevel betoner hun med et glimt i øjet, at der skam ikke er nogen i produktionen, der styrer - eller kan styre - hvordan dommerne formulerer sig.

Det er simpelthen en umulig opgave, mener hun:

- Når jeg siger det, så er det virkelig også med et smil på læben, for der er ikke nogen, der fortæller os, hvad vi skal gøre på den måde.

- Det tror jeg faktisk ikke, at man kan med nogen af os. Men det var nu mest en insider-joke, fortæller Kwamie Liv.

Snakken om bandeord og tone var ikke helt skævt valgt i netop fredagens show, idet især Thomas Blachman skruede op for retorikken og blandt andet klandrede sine meddommere for ikke at udvikle sig nok sammen med deres deltagere - noget, Kwamie Liv åbenlyst bare rullede med øjnene af.

Hun måtte dog fredag aften se sin gruppe - den sidste af slagsen i årets 'X Factor' - blive sendt hjem af Thomas Blackman. Det kan du læse mere om her.

Det må vi så håbe, at Kwamie Liv ikke bander alt for meget over.