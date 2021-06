Trækker i land: - Jeg ville blive sindssyg

Thalia Pitzner anser det som vigtigt at være rollemodel, men det bliver et nej tak til at være politiker

- Jeg kunne godt overveje at blive politiker i fremtiden.

Sådan lød det fra Thalia Pitzner i 'Diamantfamilien' efter hun, sammen med Katerina og Elvira, havde hjulpet Veganerpartiet med at blive opstillingsberettigede ved at lægge diverse opslag og stories ud på deres sociale medier.

Nu er ideen om at blive politiker dog lagt tilbage på hylden.

- Jeg ville blive sindssyg af at være politiker. Jeg synes i forvejen, at folk har rigeligt med holdninger til, hvad jeg laver og ikke laver. Men selvfølgelig synes man da altid selv, at man har de gode holdninger. Og det er ikke familieopbakningen, der mangler, forklarer Thalia til Ekstra Bladet.

- Stakkels politikere. De skal godt nok stå på mål for meget. Man skal virkelig brænde for det for at gå all in. Ellers tror jeg ikke, det er en god ide. Men måske jeg en dag skifter mening, hvis jeg bliver boende i Danmark og bliver nok træt af det hele, fortsætter hun.

Støtter gerne en god sag

Selvom Thalia ikke stiler mod Christiansborg, så er hun meget bevidst om, at hun som influencer har et ansvar overfor sine mange følgere.

- Jeg tænker helt klart over, hvordan jeg som influencer påvirker folk. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan bruge sin platform til noget positivt i forhold til at støtte en god sag og gøre en forskel for andre, så det ikke bare er ligegyldig reklame, lyder det fra hende.

- Jeg har, udover at hjælpe Veganerpartiet, brugt det, da vi var Rumænien for at indsamle til gadehunde. Og også i forbindelse med min coaching-uddannelse, hvor folk har sagt til mig, at de har fået meget ud af det. Generelt er det vigtigt for mig at være et godt forbillede, og jeg tænker meget over, hvad jeg lægger på Instagram.

